Alina Eremia lansează clipul piesei „Aripi de Vis

Alina Eremia începe anul în forță cu lansarea videoclipului piesei „Aripi de Vis”, o poveste despre iubire și regrete.

Artista a povestit că dacă ar fi să găsească un cuvânt care să cuprindă mesajul piesei, acesta ar fi „regret”. „De cele mai multe ori, nu apreciem persoana iubită atunci când este prezentă în viața noastra si vrem să dăm timpul înapoi când e prea târziu. M-am implicat mult în tot ce ține de acest proiect, am pus mult suflet și sper să fie pe placul oamenilor!”

Videoclipul a fost filmat alături de NGM Creative – Bogdan Păun (regizor) și Alexandru Mureșan (DOP). „<> este o piesă specială din mai multe motive. Este scrisă de mine, împreună cu Marco și Seba, doi dintre songwriterii și producătorii mei preferați cu care am chimie în studio, iar scenariul are la bază un concept personal, pe care l-am dezvoltat împreună cu NGM Creative, Bogdan Păun si Alexandru Mureșan.” , a spus Alina Eremia.

Cu un vizual puternic, o poveste emoționantă și sinceră, Alina Eremia reușește, din nou, să se reinventeze și să aducă o latură nouă a personalității sale în prim-plan. Cadrele filmate în hotelul Lido by Phoenicia din București oferă un aspect cinematic și misterios videoclipului.

Melodia are o forță uriașă și reușește, prin vizualul puternic și prin expresivitatea artistei, să evidențieze sentimentele care au stat la baza acestei povești.