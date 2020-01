Actriţa Cameron Diaz şi soţul acesteia, muzicianul Benji Madden, au devenit părinţii unei fetiţe, care a primit numele de Raddix, potrivit Associated Press, preluata de Mediafax.

Cameron Diaz a devenit mamă pentru prima dată, la vârsta de 47 de ani. Anunţul a fost făcut de actriţă printr-un mesaj pe contul său de pe reţeaua de socializare online Instagram. „Ne simţim atât de fericiţi, binecuvântaţi şi recunoscători să anunţăm naşterea fiicei noastre”, a scris Diaz.

„Ne-a câştigat imediat inimile şi ne-a completat familia”, a mai scris aceasta. Actriţa a adăugat, însă, că, „deşi sunt foarte fericiţi să împărtăşească vestea”, „simt o nevoie puternică de a proteja viaţa privată a micuţei”.

Cameron Diaz nu publica poza fetitei

Mesajul de pe Instagram nu are ataşată nicio imagine.

„Nu vom publica fotografii sau alte detalii, altul decât că este, cu adevărat, foarte drăguţă!”, a mai scris actriţa. Un mesaj identic a fost publicat şi de Benji Madden, în vârstă de 40 de ani, membru al trupei Good Charlotte. El s-a căsătorit cu Diaz la începutul anului 2015. Diaz, în vârstă de 47 de ani, s-a retras în ultimii ani din lumina reflectoarelor, cel mai recent apărând într-un film în 2014.

Cameron Diaz, nominalizată de patru ori la premiile Globul de Aur, a jucat mai ales în comedii romantice. Amintim filmele cu mare succes la public „Mary cea cu vinoncoa’/ Something About Mary” (1998). Dar şi în drama „Vanilla Sky – Deschide ochii” (2001) şi în franciza „Îngerii lui Charlie”. Cameron Diaz a mai putut fi văzută în filmele „Viaţă pentru sora mea”. Si in alte filme: „Cutia” şi în comedia „Knight and Day”, în care joacă alături de Tom Cruise, precum şi în „Profă rea, dar buuună/ Bad Teacher” (2011). Cele mai recente filme în care a jucat sunt comedia „The Other Woman/ Cealaltă femeie”. Comedia a fost regizată de Nick Cassavetes. Actrita a jucat alături de Leslie Mann şi Kate Upton, „Sex Tape” şi „Annie”, toate lansate în 2014.

În 2016, actriţa americană a lansat o carte, „The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time. In traducere, Cartea longevităţii: Ştiinţa îmbătrânirii, biologia puterii şi privilegiul timpului”.