Lumea fascinantă a târgurilor de Crăciun

Mai este foarte puțin timp până când ne vom aduna întreaga familie în jurul mesei pentru a celebra un Crăciun de poveste. Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi. Până atunci, mulți dintre noi ne bucurăm deja de atmosfera caldă de sărbătoare datorită târgurilor de Crăciun.

Târgurile de Crăciun păstrează încă vie magia acestei sărbători atât de speciale.

Vinul fiert şi turta dulce merită savurate ca la carte, nu-i aşa?

Produse tradiţionale, cadouri speciale, colinde, jucării… Toate acestea pot fi regăsite la orice târg de Crăciun. Oraşe din toată lumea se întrec, an de an, în organizarea celor mai frumoase târguri de Crăciun.

Târgurile de Crăciun au început să fie organizate în secolele 14-15

Primele târguri de Crăciun au fost organizate în Germania, în secolele 14-15, în orașele Bautzen, Dresda, Munchen, Frankfurt și Augsburg, cu scopul de a marca perioada dinaintea marii sărbători, numită Advent (Postul Crăciunului). Timp de o lună, cât dura „așteptarea Crăciunului“, se organizau astfel de evenimente, erau aprinse lumânări în coronițele decorative și se ținea un calendar „de Advent“, pentru a număra zilele rămase până la Crăciun.

Escapada la un târg de Crăciun necesită pregătiri

Cum se apropie Sărbătorile, începem să ne gândim la o escapadă de Crăciun. Şi, fie că veţi călătorii în cuplu, fie alăuri de gaşa de prieteni, fie alături de familie, escapada la un târg de Crăciun necesită pregătiri din timp.

Când pot fi vizitate târgurile de Crăciun

De obicei, piețele de Crăciun își așteaptă vizitatorii începând cu finalul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie și se încheie după Crăciun, unele dintre ele, precum cel din Praga, prelungindu-se până după Anul Nou.

Cele mai cunoscute şi spectaculoase târguri de Crăciun

Viena, Praga, Aachen, Dresda, Veneţia, Strasbourg sau Gratz sunt doar câteva dintre destinaţiile favorite ale românilor atunci când vorbim despre târgurile de Crăciun. Acestea nu seamănă unele cu celelalte, deşi au aceeaşi tematică. Ele oferă vizitatorilor o experienţă unică. Un top cu cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa este greu de făcut, pentru că toate au o frumuseţe aparte.

Târgul de Crăciun din Strasbourg

Târgul de Crăciun din Strasbourg este cel mai vechi din Franţa. Acesta a fost organizat pentru prima dată în 1570 şi este unul dintre cele mai populare din Europa. Vizitatorii se pot bucura de peste 300 de căsuţe în 12 locuri diferite din oraş. Majoritatea se află în jurul catedralei gotice. Anual, sunt peste 2 milioane de vizitatori la Târgul de Crăciun din Strasbourg. În Place Kleber este şi atracţia turiştilor: un brad imens şi parcă mai spectaculos de la an la an. Mulţi turişti lasă cadouri sub brad pentru cei aflaţi în nevoie.

Târgul de Crăciun din Aachen, Germania

Aici, pieţele din jurul catedralei oraşului şi din jurul primăriei se transformă într-un paradis de lumini, de sunete şi mirosuri specifice Crăciunului. Cei mici au propria distracţie în Aachen. Pot vorbi cu Moş Crăciun, el aşteptându-i cu braţele deschise pe copiii cuminţi.

Târgul de Crăciun din Viena, Austria

Viena organizează cele mai frumoase şi mai mari Târguri de Crăciun din Europa. Marile pieţe găzduiesc o mulţime de festivaluri. Cel mai romantic Târg de Crăciun vienez este cel organizat în faţa palatului Schonbrunn. Faţada palatului este iluminată şi oferă un cadru impresionant pentru cele 60 de căsuţe. Aici găseşti, printre altele, mâncăruri tradiţionale, dar şi delicatese precum capşune trase în ciocolată, turtă dulce şi prăjituri.

Târgul de Crăciun din Dresda, Germania

Este cel mai vechi Târg de Crăciun din Europa, având aproximativ 600 de ani. Prima dată s-a deschis în anul 1434. Este renumit mai ales pentru că, în fiecare an, la deschidere, se face un cozonac uriaş cu stafide şi rom, care se împarte tuturor participanţilor. Copiii sunt cei mai fascinaţi de Târgul de Crăciun din Dresda, pentru ca aici se găsesc o mulţime de jucării confecţionate manual din lemn, renumite pe plan mondial. În plus, cei pasionaţi de prăjituri pot afla secretele modelării marţipanului.

Târgul de Crăciun din Veneţia, Italia

Veneţia este în sine o destinaţie de vis pentru aceia care adoră să călătorească, dar să se şi relaxeze. Târgul de Crăciun are loc în Campo Santa Stefano, iar în căsuţele de acolo şi cei mici, dar şi cei mai mari se pot bucura de o mulţime de suveniruri, obiecte artizanale, specialităţi culinare locale, precum nuga cu migdale sau panettone cu fructe, păpuşi handmade şi multe altele. Şi totul într-o atmosferă de poveste.

Târgul de Crăciun din Praga, Cehia

Târgul de Crăciun din Praga e faimos, datorită ornamentelor unice, prăjiturilor tradiţionale şi feţelor de masă interesante. Târgul de Crăciun este deseori comparat ca frumuseţe cu cel din Viena. Singura diferenţă este că, în Cehia, târgul se încheie la începutul lunii ianuarie. Standurile cu suveniruri sau cele cu mâncare şi cu băutură sunt cel mai des întâlnite în Praga. Puteţi gusta produse de patiserie tradiţionale, precum trdlo sau savarak (vin fiert).

Târgul de Crăciun din Graz, Austria

Ce e interesant la Târgul de Crăciun din Graz este că au loc o mulţime de proiecte caritabile în cadrul acestuia. Cei mici pot învăţa despre cât de nobil este să îi ajuţi pe cei din jur. Asta într-o atmosferă foarte frumoasă, plină de tradiţii şi mâncăruri specifice. În faţa Primăriei din Graz se află un brad imens, decorat în fiecare an spectaculos.

Unde se organizează târguri de Crăciun în ţara noastră

Şi în România putem să ne bucurăm de târguri de Crăciun. Cei care vor să se bucure de Sărbători autentice au de unde alege. Pot merge la târgurile de Crăciun din Sibiu, Bucureşti, Braşov, Timişoara sau Cluj. Se pun la bătaie cele mai interesante decoraţiuni, iar căsuţele îi aşteaptă pe cei mai mici şi pe cei mai mari cu o mulţime de lucruri interesante: de la lucruri create manual şi până la vinul fiert şi mâncărurile specifice zonelor.

Turiştii pot asista la tradiţii cu care nu au mai fost familiarizaţi

Turiştii pot interacţiona cu diverse culturi şi pot asista la tradiţii cu care nu au mai fost familiarizaţi. În plus, pot fi descoperite fel de fel de reţete tradiţionale, transmise din generaţie în generaţie.

Cel mai cunoscut târg de Crăciun din ţara noastră este cel din Sibiu, care are un farmec deosebit. Acesta şi-a câştigat deja renumele printre turiştii străini şi merită, cu siguranţă, un loc în topul celor mai frumoase târguri de Sărbători.

Orice târg de Crăciun aţi alege, vă veţi bucura de o atmosferă magică, de preparate delicioase şi de experienţe culinare noi, dar şi de un eveniment alimentat cu voie bună din plin.