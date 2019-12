Filmul „Colectiv”, în cinematografele din România din 28 februarie

Filmul „Colectiv” va intra în peste 30 de cinematografe din România pe 28 februarie 2020. Acesta este regizat de către Alexander Nanau, potrivit realitatea.net.

„Colectiv” este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj și responsabilitate individuală. Acesta spune povestea primului an de după incendiul din clubul cu același nume. De asemenea, urmărește cu egal interes autorități și jurnaliști, într-o interacțiune permanentă de căutare și expunere a adevărului.

„Momentul Colectiv a fost pentru noi, toți, o traumă. Ca orice individ traumatizat, o societate traumatizată devine ușor de manipulat și de mințit. După Colectiv, decizia de a face un film prin care să înțeleg mai bine cum funcționează societatea și, mai ales, relația cetățean – stat, a venit natural. Mi-am îndreptat atenția către presă și pe parcursul unui an am putut observa din interior și în timp real procesul dramatic al luptei pentru adevăr a jurnaliştilor cu autoritățile statului. Acestea, lipsite de orice urmă de umanitate, nu numai că au manipulat opinia publică, dar au și acoperit intenționat corupția din sistemul de sănătate, luând în calcul fără să clipească moartea propriilor cetățeni“, a declarat regizorul Alexander Nanau.

Premiera mondială a avut loc în cadrul Festivalului de Film de la Veneția

Premiera mondială a filmului a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Este primul film documentar românesc selectat în cadrul prestigiosului festival italian. Pelicula a fost selectată și în cadrul altor competiții europene, printre care Festivalul de Film din Zurich. Aici a obținut premiul pentru cel mai bun film documentar. În prezent, „Colectiv“ este în selecția oficială din cadrul Festivalului de Film Sundance 2020, unul dintre cele mai importante festivaluri de film independent din lume, care se desfășoară în Statele Unite.

Începând cu primăvara anului viitor va fi disponibil și pe HBO şi HBO GO

Distribuția în cinematografe este realizată de către Bad Unicorn. Începând cu primăvara anului viitor, „Colectiv” va fi disponibil și pe HBO si HBO GO.

Filmul „Colectiv” este produs de Alexander Nanau Production, în coproducție cu Samsa Film Luxembourg și HBO Europe, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Luxemburg Film Fund și Sundance Documentary Fund, cu participarea MDR Germania, RTS Elveția, RSI – Elveția și YES Docu – Israel.