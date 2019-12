A murit solista formației Roxette

Cântăreața Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la vârsta de 61 de ani, potrivit digi24.ro.

Marie Fredriksson a fost cântăreață, cantautoare și pianistă suedeză de muzică pop. A fost cunoscută mai ales datorită evoluției sale în formația pop rock Roxette, pe care a creat-o împreună cu Per Gessle, în 1986. Formația Roxette a câștigat faima internațională la sfârșitul anilor 1980 – începutul anilor 1990 cu un total de șase hituri în top 10 din SUA. Printre acestea se numără: „It Must Have Been Love“, „Listen to Your Heart“, „The Look“, „Joyride“ și „Dangerous“.

Cântăreața Marie Fredriksson s-a luptat, timp de 17 ani, cu cancerul.