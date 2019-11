Un alpinist orb a escaladat o stâncă de 449 de metri

Escaladarea unei stânci de 449 de metri, de pe o insulă scoțiană, este destul de dificilă, dar imaginați-vă că încercați să o faceți dacă sunteți orbi. Britanicul Jesse Dufton care are capacitate vizuală doar de 1%,, este primul orb care a condus la o ascensiune pe Old Man of Hoy din Insulele Orkney.

Lui i-au trebuit şapte ore pentru a ajunge de la baza stâncii până în vârf şi a fost coordonat şi încurajat în căţărare de către logodnica sa, Molly Thompson.

Performanţa este cu atât mai remarcabilă cu cât numeroşi alpinişti văzători nu au reuşit să escaladeze coloana de piatră.

Acest obiectiv a fost atins pentru prima dată de un alpinist abia în anul 1966.

„Când urci, nu poți să te gândești la altceva”, a spus el pentru CNN.