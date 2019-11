„Vikings“, sezonul 6, din decembrie în România

A apărut în anul 2013 și se află în topul celor mai bune seriale istorice. Este vorba despre „Vikings“, iar fanii acestuia așteaptă cu nerăbdare să înceapă sezonul 6.

În România, sezonul 6 din „Vikings“ va debuta pe 5 decembrie. Serialul poate fi văzut pe canalul History, care a anuțat deja premiera celui de-al șaselea sezon, conform paginadeseriale.ro

Serialul va fi difuzat în două părți. Primele opt episoade din prima parte a sezonului 6 vor apărea în luna decembrie, iar restul de 10 episoade din „Vikings“ vor fi difuzate în 2020.

Sezonul 6 din „Vikings“ nu înseamnă neapărat sfârșitul poveștii

Michael Hirst, creatorul serialului, a spus de ce a decis că sezonul 6 din serial va fi și ultimul. Acesta spune că a știut dintotdeauna unde voia să ducă serialul. „Ce am încercat să fac a fost să scriu saga lui Ragnar Lothbrok și a fiilor săi. După șase sezoane și 89 de episoade, este ceea ce am simțit că, în sfârșit, am făcut“, a explicat creatorul „Vikings“.

Serialul „Vikings“ prezintă aventurile personajului Ragnar Lothbrock, (interpretat de actorul Travis Fimmel), un cunoscut războinic nordic ce nu poate rezista tentației de a cunoaște noi teritorii. Bazat pe adevărul istoric, serialul a avut un număr finit de povestiri și părea ca se va termina odată cu ieșirea din scenă a eroului principal.

Sezonul 6 din „Vikings“ nu înseamnă neapărat sfârșitul poveștii. Va exista o continuare a serialului, chiar dacă nu există foarte multe detalii despre aceasta. Creatorul serialului spune că nu vor fi neapărat aceleași personaje, dar povestea va fi conectată cu saga din serialul original.