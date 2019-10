Game of Thrones continuă… în trecut

Fanii seriei Game of Thrones (GoT) au primit zilele acestea o ştire bună şi una rea.

HBO a renunţat să mai facă prequel-ul a cărui acţiune s-ar fi petrecut cu mii de ani înainte de cea din GoT şi care dorea să înfăţişeze aşa-numita Epocă a Eroilor şi Noaptea cea lungă a unei întregi generaţii, originile White Walkers, misterele Estului şi ale membrilor legendari ai casei Stark.

Seria, din care s-a filmat un singur episod, ar fi avut-o în distribuţie, printre alţii, pe actriţa Naomi Watts. HBO a refuzat să facă vreun comentariu în acest sens în presa americană.

Va prinde însă viaţă al doilea proiect, seria prequel „Casa Dragonului“. Anunţul a fost făcut de casa de producţie WarnerMedia, care a precizat că noua serie a cărei acţiune se desfăşoară în universul fantastic imaginat de George R.R. Martin are loc cu 300 de ani înainte de povestea prezentată în GoT şi se bazează pe cartea „Foc şi Sânge“. Noua serie îi va avea ca personaje principale pe foşti regi din dinastia Targaryen, strămoşii eroilor Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harington).

Foştii creatori ai poveştii din GoT, scenariştii David Benioff şi D.B. Weiss, au anunţat că înţelegerea lor cu Netflix nu le permite să-şi asume alte angajamente, motiv pentru care au renunţat la colaborarea cu echipa care realizează seria „Star Wars“. Contractul cu Netflix îi va ţine ocupaţi pe cei doi scenarişti pentru mulţi ani de acum încolo şi se cifrează la suma de 250 de milioane de dolari.