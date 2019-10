Modelul Bella Hadid este cea mai frumoasă femeie din lume, datorită simetriei sale faciale, analizată cu ajutorul unei formule matematice preluate de la grecii antici, surclasând artiste precum Beyoncé, Amber Heard, Ariana Grande, Kate Moss și Cara Delevingne, potrivit mirror.co.uk.



Trăsăturile faciale ale Bellei se potrivesc unui raport geometric preluat din matematica grecilor antici, numit „secțiunea de aur“. Formula matematică a fost folosită în Renaștere cu precădere de arhitecți și de pictori celebri în realizarea unor opere de artă.

Cum au adoptat oamenii de ştiinţă formula matemtică

În 2009, un profesor a explicat modul în care oamenii de știință au adoptat formula matematică pentru a ajuta la explicarea motivului pentru care unii oameni sunt considerați frumoși, iar alții mai puțin.

Pentru a obține raportul sunt efectuate măsurători ale feței. Pe o față perfectă, lungimea unei urechi este egală cu lungimea nasului, iar lățimea unui ochi este egală cu distanța dintre ochi.



Potrivit noului studiu, trăsăturile Bellei Hadid se apropie cel mai mult de „secțiunea de aur“, cu un procent de 94,35%.

Au fost analizate trăsăturile mai multor vedete

Medicul chirurg Julian De Silva a analizat ochii, nasul, sprâncenele, buzele, urechile și bărbia mai multor vedete, pentru a determina care dintre acestea se apropie cel mai mult de „secțiunea de aur“.



„Bella Hadid a fost detașat câștigătoare, din moment ce toate elementele feței sale s-au apropiat de perfecțiunea fizică. Bărbia ei este la doar 0,3 procente de dimensiunea perfectă. În ceea ce privește poziția ochilor, Bella s-a aflat pe cea de-a doua poziție, după Scarlett Johansson“, a declarat Julian De Silva.

Beyoncé, pe locul al doilea în studiu

Cântăreața Beyoncé s-a clasat pe cel de-al doilea loc în studiul condus de Julian De Silva privind chipul perfect, forma feței sale având o simetrie la o distanță de 0,4 procente de cea ideală.



Se zvonește că Bella Hadid ar fi suferit o rinoplastie când era adolescentă, speculațiile fiind generate de o fotografie din acea perioadă pe care a distribuit-o în mediul online. Cu toate acestea, modelul a negat speculațiile.



„Oamenii cred că mi-am făcut operații estetice. Vreți să știți ceva? Putem să facem o radiografie, dragilor. Îmi este teamă să îmi injectez buzele. Nu aș vrea să îmi distrug fața“, a declarat Bella pentru publicația InStyle, în anul 2018.



Isabella Khair Hadid s-a născut în anul 1996, în Washington, și a copilărit în Los Angeles, statul american California. La vârsta de 16 ani, Bella a început să lucreze ca model. În anul 2016, a fost desemnată „Modelul anului“ de profesioniști ai industriei.



Modelele, cândva fete drăguțe care defilau în tăcere pe catwalk, sunt acum personalități veritabile care duc mai departe esența culturală a acestei epoci, cu fiecare postare pe rețelele sociale.

Hadid, un exemplu potrivit, își construiește un nume atât în interiorul, cât și în afara industriei de modă. Defilează pe podiumuri (Chanel, Fendi), obține campanii (Calvin Klein, Marc Jacobs) și semnează contracte importante pentru rolul de ambasadoare (Dior Beauty).



Dar, pe lângă toate astea, Bella dă naștere unor știri la Cannes datorită stilului său, are apariții în „Keeping Up With the Kardashians“, apare într-un clip video alături de iubitul ei care câștigă premii Grammy, The Weeknd, și are 5,3 milioane de followers pe Instagram, care îi vizitează profilul pentru poze din trecut ale Bellei împreună cu sora sa Gigi, pe lângă alte lucruri.



Bella a reușit să facă toate acestea în timp ce se luptă cu boala cronică Lyme, o afecțiune epuizantă de care suferă mama, Yolanda Foster, și fratele său, Anwar. Dar ea își dorește să fie recunoscută pentru o carieră pe care o poate ține sub control, nu pentru o boală incontrolabilă.