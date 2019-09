Ce spune despre tine stilul de îmbrăcăminte?

Cu toții avem un stil anume în care ne îmbrăcăm și care ne face să ne simțim confortabil în pielea noastră, dar oare ce spune acest lucru despre noi? Hai să vedem ce stilul fiecăruia.

Tipul bărbatului nepăsător

Nu folosește absolut niciun cod și nicio regulă atunci când se îmbracă pentru că nu este interesat de ceea ce crede lumea despre el. De obicei crede că nu haina îl face pe om, astfel că lumea ar trebui să pună accent mai mare pe persoană și nu pe haine. În mod normal, este destul de inteligent, dar neadaptat social și are o mică doză de mister de care se folosește cu brio atunci când este cazul.

Bărbatul sport/sportiv

Este acela care adoptă aproape întotdeauna o ținută sport și s-ar simți inconfortabil în orice alt fel de vestimentație. Comoditatea este cuvântul cheie în cazul lui și nu o să îl vezi prea curând renunțând la adidași sau teniși. Îi place să se uite și să practice diferite sporturi și este destul de încăpățânat și conservator în legătură cu principiile după care își coordonează viața. Disciplina poate fi un aspect des întâlnit la un asemenea bărbat.

Stilul elegant şi casual

Bărbatul elegant

Este acel bărbat pe care nu o să îl vezi aproape niciodată renunțând la cămașa clasică sau la pantalonii de stofă. În zilele noastre sunt din ce în ce mai puțini. Ceas, cămașă, costum poate, și desigur pantofi sunt elementele definitorii fără de care nu ar ieși din casă. Este tipul bărbatului îngrijit, punctual, manierat și care știe ce vrea, de obicei fiind regăsit în lumea afacerilor.

Bărbatul casual

Vestimentația casual este cea mai des întâlnită, normal, la bărbatul casual.

Acest tip de bărbat este cel mai maleabil atunci când vine vorba de felul în care se îmbracă. Combină ținuta sport cu cea elegantă într-un nou stil care îi poartă amprenta. Este caracterizat de un bun-simț estetic și se simte confortabil oricum s-ar îmbrăca. Își alege bine garderoba și este foarte sociabil, având un optimism dublat de o bună doză de încredere în sine.

Bărbatul nonconformist

Este tipul de bărbat care vrea să atragă atenția asupra sa. De obicei, poartă haine foarte colorate sau cu un design neobișnuit. De asemenea, de multe ori obișnuiește să aibă diferite accesorii de la cercei, până la brățări sau pandantive. Fire extrovertită sau care încearcă să pară în acest fel, vorbește mult și este predispus să își asume riscuri. Poate fi caracterizat de o lipsă de încredere în forțele proprii și de aceea tot încearcă să se evidențieze într-un fel sau altul.

Stilul celor fără „culoare”

Bărbatul fără „culoare“

Are neapărat nevoie de un stil de îmbrăcăminte nou. De obicei, este tipul de bărbat cuminte, poate chiar tocilarul clasei care se îmbracă precum bunicii bunicilor tăi, adică într-un mod total plictisitor. Nu are aproape niciun simț estetic și nu ar fi în stare să își aleagă hainele de unul singur fiind foarte probabil ca mama lui să facă acest lucru pentru el. Nu își lasă personalitatea să se exprime astfel că poate părea că are o personalitate ștearsă, iar de obicei este neîncrezător în forțele proprii. Este conștient că ar avea nevoie de o schimbare de stil și atitudine, însă nu are curajul să facă acest pas.

Retro şi metrosexual

Bărbatul retro

Se îmbracă în haine care erau la modă în perioade demult apuse. Crede că acele haine încă se poartă, mai ales că prietenii lui se îmbracă la fel. De obicei este trecut de prima tinerețe, este tradiționalist, conservator și are principii puternice.

Bărbatul metrosexual

Este bărbatul care se îngrijește chiar mai mult decât femeile și este extrem de preocupat de cum arată. Se vrea mereu la modă și încearcă să iasă în evidență prin haine cu un design special. Este extrovertit și are mare încredere în aspectul său fizic și e posibil să devină agitat dacă nu arată așa cum vrea el, adică impecabil.

Bărbatul de „grup“

Se îmbracă în conformitate cu normele grupului din care face parte. Stilul său este aparte. Aici îi regăsim pe rockeri, rapperi sau persoane care fac parte din diferite alte grupuri. Foarte rar aceștia vor purta alt tip de îmbrăcăminte deoarece cred cu tărie că acele haine îi reprezintă, iar ca să aparțină grupului trebuie să se îmbrace în acel fel. Membrii unor astfel de grupuri se pot recunoaște foarte ușor între ei datorită caracteristicilor comune care reprezintă de fapt niște standarde pentru ei. Nu îi interesează ce crede lumea despre ei, nu cred în modă, iar singurul lucru important este recunoașterea grupului.

Raluca-Maria Nedelea