Program INSPIRE Cinema, Craiova Mercur 20 – 26 septembrie

Hustlers / Hustlers: Striptease pe Wall Street Avanpremiera

Regia: Lorene Scafaria

Cu: Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Cardi B., Lizzo

Gen Film: Comedie, Crima, Drama, Thriller

Durată: 115 min

Rating: N15

Inspirată dintr-un articol publicat în revista New York Magazine care a devenit viral în 2016, acțiunea filmului Hustlers urmărește un grup de foste stripperițe care se ambiționează să se îmbogățească, folosind însă metode mai puțin ortodoxe… își jefuiesc foștii clienți.

Joi 20:50

Playmobil: The Movie / Playmobil: Filmul Avanpremiera

Regia: Lino DiSalvo

Cu: Daniel Radcliffe, Anya Taylor-Joy, Jim Gaffigan, Adam Lambert, Gabriel Bateman, Dino Andrade

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Când fratele ei, Charlie, dispare pe neașteptate în universul magic Playmobil, Marla e nevoită să pornească în călătoria vieții ei pentru a-l aduce înapoi. Dar, pentru că e complet nepregătită pentru această aventură într-o lume complet nouă, Marla va trebui să accepte să facă echipă cu noii ei prieteni, cunoscuți pe drum: Del, vorbărețul șofer de camion, Rex Dasher, fermecătorul agent secret, un robot complet disfuncțional, dar cu o inimă mare, o zână extravagantă, și mulți alții.

Dublat: Sambata, Duminica, Joi 12:15; 13:20

Rambo: Last Blood / Rambo: Ultima luptă

Regia: Adrian Grunberg

Cu: Sylvester Stallone, Paz Vega, Óscar Jaenada, Yvette Monreal

Gen Film: Actiune, Aventuri, Thriller, Western

Durată: 105 min

Rating: N15

Un personaj legendar se pregăteşte să revină în acţiune. De data aceasta, protagonistul declară război unui cartel de droguri mexican, ce o răpeşte pe fiica unui prieten de-al său.

Personajul John Rambo a fost creat de canadianul David Morrell, un adevărat maestru al romanelor de acţiune şi conspiraţie.

First Blood, urmat de Rambo: First Blood Part II deschideau o franciză în care Stallone portretizează eroul american de război. Primul film caută să dea de gândit şi a fost considerat unul din filmele definitorii ale postmodernismului în cinema, după care continuarea seriei (Rambo II plasat în teatrul de război din Vietnam, Rambo III plasat în războiul din Afghanistan dintre ruşii „răi” şi afganii „buni”) a ales soluţia filmelor comerciale. Rambo IV (2008) reia imaginea eroului militar, din nou în luptă cu o dictatură malefică – cea din Birmania zilelor noastre. Ideea unui Rambo V, care sa se numeasca The Savage Hunt se lansa în 2011.

Vineri, Luni pana Marti 13:20; 17:30; 19:40; 20:50; 21:45

Sambata, Duminica, Joi 17:30; 19:40; 20:50; 21:45

Miercuri 13:30; 17:30; 19:40; 20:50; 21:45

Ad Astra

Regia: James Gray

Cu: Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones

Gen Film: SF, Thriller

Durată: 129 min

Rating: AP 12

Inginerul spaţial Roy McBride (Pitt) pornește într-o expediţie la marginile sistemului nostru solar, pentru a da de urma tatălui său (Tommy Lee Jones), dispărut într-o misiune pentru descoperirea vieţii extraterestre lângă Neptun, și a descoperi misterul ce amenință viața planetei noastre. În drumul său, îi sunt dezvăluite informații secrete, ce pun într-o nouă lumină existența oamenilor și locul nostru în Univers.

Vineri, Luni pana Miercuri 12:45; 16:20; 18:50; 20:30; 21:20

Sambata, Duminica, Joi 16:20; 18:50; 20:30; 21:20

Princess in Wonderland 3D / Prinţesa din Ţara Minunilor

Regia: Marina Nefedova

Cu: Ani Lorak, Sergey Smirnov, Konstantin Kozhevnikov, Vasiliy Dakhnenko, Varvara Chaban, Lina Ivanova

Gen Film: Animatie

Durată: 80 min

Rating: AG

Ce se poate întâmpla când o prințesă găsește o carte fermecată, care o duce într-o lume a minunilor, acolo unde prieteni îi sunt un dragon magic, creaturi fantastice, și gnomi bonomi? O aventură minunată, în care prințesa se va lupta cu vrăjitorul cel rău pentru a-și regăsi mama, și pentru a readuce pacea în regatul ei.

Dublat: Vineri pana Joi 11:25; 13:00; 14:45

The Goldfinch / Iluzia Libertății

Regia: John Crowley

Cu: Ansel Elgort, Nicole Kidman, Sarah Paulson, Finn Wolfhard

Gen Film: Dramă

Durată: 155 min

Rating: N15

Warner Bros. Pictures și Amazon Studios prezintă filmul „The Goldfinch: Iluzia Libertății”, o ecranizare a romanului best-seller „Sticletele” scris de Donna Tartt care a câștigat premiul Pulitzer și medalia de excelență Andrew Carnegie pentru ficțiune. Theodore „Theo” Decker avea 13 ani când mama lui a pierit în urma unui atentat cu bombă din Muzeul de Artă Metropolitan. Tragedia a schimbat complet cursul vieţii sale și l-a trimis pe un drum încărcat cu durere și vinovăție, redescoperire, căință și chiar iubire. Prin toate acestea, de-a lungul anilor, a păstrat o singură speranță tangibilă și anume un tablou uimitor cu o pasăre legată de cușca sa… capodopera „Sticletele”.

Vineri pana Joi 15:15

Downton Abbey

Regia: Michael Engler

Cu: Tuppence Middleton, Michelle Dockery, Maggie Smith, Allen Leech, Penelope Wilton, Elizabeth McGovern, Rob James-Collier, Matthew Goode

Gen Film: Dramă

Durată: 127 min

Rating: AG

Film bazat pe renumitul serial TV britanic Downton Abbey. Acțiunea se petrece pe domeniul fictiv Downton Abbey, în vila din ținutul Yorkshire a Contelui și Contesei de Grantham și urmărește viața aristocratică a familiei Crawley și a servitorilor săi în timpul domniei regelui George al V-lea. Clasele sociale prezentate in film – nobilimea si servitorii – alterneaza de-a lungul actiunii si se iau la intrecere pentru a capta cat mai avid atentia privitorului.Umorul britanic nu lipseste nici el din peisaj si evenimentele de la inceputul secolului XX sunt prezentate subtil si corect.

Vineri pana Joi 15:30

La Gomera

Regia: Corneliu Porumboiu

Cu: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazăr, Agustí Villaronga

Gen Film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: N15

Cristi, un polițist român corupt implicat într-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia, ajunge în insula La Gomera, în Spania, pentru a învăța „El Silbo”, un limbaj fluierat folosit de localnici. Limbajul codat îl va ajuta să-l elibereze pe Zsolt, un traficant aflat în arest la București, și singurul din bandă care știe unde sunt ascunși banii.

Vineri pana Joi 18:00

Trouble 3D / O belea de cățel

Regia: Kevin Johnson

Cu: Kevin Chamberlin, Colby Lopez, Big Sean, Marissa Jaret Winokur

Gen Film: Animaţie, Comedie, Familie

Durată: 92 min

Rating: AG

Trouble este un cățel tare simpatic, crescut în puf și răsfățat peste măsură de stăpâna lui extrem de bogată. Fără nicio grijă, micuțul are tot timpul din lume să provoace belele. Însă atunci când doamna moare, simpaticul animăluț este nevoit să învețe să trăiască o viață simplă, lipsită de lux și în același timp să se apere de moștenitorii iubitei lui stăpâne care i-au pus gând rău.

Dublat: Vineri pana Joi 11:45; 12:30; 13:50; 15:45

It Chapter Two / It: Capitolul 2

Regia: Andrés Muschietti

Cu: Finn Wolfhard, Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Sophia Lillis

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 174 min

Rating: N15

Răul revine la suprafață în Derry sub îndrumarea regizorului Andy Muschietti care aduce laolaltă din nou membrii Clubului de tocilari – adulți și adolescenți – în locul unde totul a început.

Un film care a redefinit și depășit genul, „It” a devenit parte a culturii și mentalității perioadei, precum și producția horror cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Pentru că odată la 27 de ani răul revine în orașul Derry, în Capitolul 2 cei cinci copii plecați pe drumuri diferite se reunesc la aproape trei decenii de la nefastele evenimente.

Vineri pana Joi 14:30; 20:00

Angel Has Fallen / Cod Roșu în Serviciile Secrete

Regia: Ric Roman Waugh

Cu: Morgan Freeman, Gerard Butler

Gen Film: Acţiune, Thriller

Durată: 126 min

Rating: AP12

În urma unui atentat asupra președintelui Statelor Unite (Morgan Freeman), acuzat de incident este garda lui de corp, agentul serviciilor secrete Mike Banning (Gerard Butler). După ce reușește să scape de autorități, agentul este dat în urmărire generală, astfel că trebuie să evite propria lui agenție și să fie cu un pas înaintea FBI-ului pentru a demasca adevărații autori ai atacului.

Disperat să își dovedească nevinovăția, Banning se bazează pe ajutorul unor aliați neașteptați pentru a-și proteja familia și a salva țara de pericolul iminent.

Vineri pana Joi 18:20

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 3D / Furios si iute: Hobbs & Shaw

Regia: David Leitch

Cu: Dwayne Johnson, Vanessa Kirby, Eiza González, Jason Statham, Idris Elba, Helen Mirren

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Thriller

Durată: 139 min

Rating: AP 12

Dupa opt filme care au acumulat aproape 5 miliarde de dolari, franciza Furios si iute prezinta acum primul sau capitol separat, Furios si iute: Hobbs & Shaw, în care Dwayne Johnson si Jason Statham devin protagonisti, reluându-si rolurile lui Luke Hobbs si Deckard Shaw.

Încă de când Hobbs (Johnson), om loial legii si membru de elita al Serviciului de Securitate Diplomatic al Statelor Unite (DSS), si Shaw (Statham), un fost soldat britanic, membru al fortelor de elita operative, s-au înfruntat pentru prima data fata în fata în Furios si iute 7, în 2015, cei doi si-au împartit replici acide, dar si lovituri fizice nemiloase în încercarea de a se elimina reciproc

Vineri pana Joi 17:45

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.