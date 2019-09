Final de vacanţă, cum intrăm înapoi în ritm

După o vară toridă, cu vacanţe la mare sau la munte, în destinaţii exotice sau capitale europene, parcă ne vine greu să reintrăm în ritm la locul de muncă şi în treburile casnice. Vara, chiar dacă nu suntem plecaţi în vacanţă, gândul tot ne fuge la terasele cu răcoritoare sau parcurile cu cinema.

Când toamna îşi face apariţia, schimbările de vreme ne afectează psihic şi fizic. Imunitatea ne scade şi ne întristăm la gândul că până la următoarea vacanţă trebuie să mai treacă luni bune sau chiar un an, în unele cazuri. Ar trebui să ne îngrijim atât de trup, cât şi de suflet pentru a putea intra într-un ritm normal. Acum este momentul în care suntem mai vulnerabili.

Ce este depresia postvacanţă?

Sindromul postconcediu se manifestă prin oboseală, somnolenţă, probleme de concentrare, nostalgie, tristeţe şi lipsă de poftă de mâncare. Specialiştii spun că această stare este normală şi că trece în aproximativ o săptămână. Planurile noi sunt cheia pentru depresia postvacanţă. Planifică-ți următoarea vacanţă, chiar dacă nu stabileşti ceva concret. Entuziasmul şi gândul că vei vizita un loc nou te vor ajuta să intri mai uşor în programul normal. Te poţi documenta, poţi cumpăra bilete de avion sau poţi planifica mai multe escapade de sărbători. Tot la capitolul planuri intră şi proiecte noi la locul de muncă sau lucruri ce ţin de casă.

Cum intrăm iar în ritm

Planifică următoarea vacanţă. Poate fi chiar şi un weekend prelungit la munte sau un city break. Ieşi mult pe-afară. Întotdeauna lumina naturală şi aerul curat vor aduce beneficii atât pe plan fizic cât şi psihic.

Verifică-ţi bugetul şi planifică banii pentru următoarele luni. Chiar dacă nu întorci banii cu lopata, dacă îţi reorganizezi finanţele, vei descoperi că planificarea unor cumpărături îţi va da o stare de bine.

Începe un proiect nou la muncă sau personal. Orice activitate nouă aduce un plus de energie în starea de spirit.

Fă sport. Mişcarea ne ajută să fim mai energici.

Dormi cel puţin șapte ore pe noapte.

Bea cel puţin doi litri de apă pe zi.

Poate că am avut vacanţă la început de iulie şi am revenit apoi la muncă unde ne-am confruntat cu sindromul postconcediu, dar asta nu înseamnă că la final de vară nu putem cădea în aceeaşi stare din cauza gândurilor că va trebui să aşteptăm un an până la următoarea escapadă pe litoral, că vine frigul şi că ieşirile la terasă cu prietenii vor fi mai rare.

Pregăteşte-ţi organismul pentru toamnă după vacanţă

Vara avem o alimentaţie ceva mai sănătoasă faţă de restul anului pentru că ne bucurăm de fructe de tot felul şi legume proaspete. Anotimpurile reci duc automat la un consum mai scăzut de fructe şi, odată cu temperaturile care scad, va scădea şi imunitatea.

Un meniu echilibrat este un punct esenţial în programul de revenire la un ritm normal după vară. Fructele şi legumele nu trebuie să lipsească din dietă şi va trebui să includem ceva mai multe proteine şi grăsimi „bune“.

Meniul va trebui să cuprindă uleiuri vegetale naturale, fructe oleaginoase, alune, nuci, migdale sau preparate din peşte.

Povestea cu somnul şi hidratarea se repetă în fiecare caz. După o vară în care poate că am dormit pe sărite, am stat ceva mai mult prin oraş sau am fugit în fiecare weekend la mare, ar fi cazul să oferim organismului odihna de care are nevoie. Asta înseamnă să dormim cele 7 ore necesare pe noapte. Ţine cont de faptul că nu vei adormi din momentul în care te pui în pat, aşa că încearcă să-ţi iei o marjă de măcar 30 de minute pentru a te încadra în cele șapte ore dormite.

Un stil de viaţă echilibrat înseamnă şi o hidratare corespunzătoare, asta însemnând cel puţin doi litri de apă pe zi.

Indiferent de stările care ne cuprind, ar trebui să înţelegem că sunt normale, dar trecătoare. Suntem influenţaţi şi de factorii externi, dar depinde de noi şi de gândurile noastre să ne punem înapoi pe treabă cu forţe proaspete şi cu energie. Timpul până la următoarea vacanță va zbura.

Raluca-Maria Nedelea