Serena Williams și-a dus marți fiica la New York Fashion Week pentru a-şi prezenta ultima colecție de modă „S by Serena”.

Williams obișnuită să țină cu sufletul la gură arenele de tenis, la New York Fashion Week a fost surclasată de fiica ei în vârstă de doi ani, Olympia, care a fost vedeta serii.

Alexis Olympia Ohanian Jr. a purtat un tricou negru și dresuri Nike de culoare strălucitoare. Ea a apărut un pic timidă în braţele mamei pe podiumul de prezentare. Williams a dus-o pe catwalk după prezentarea colecţiei primăvară și vară. În faţa unei audienţe impresionante din care făceau parte şi actriţa Kim Kardashian și modelul Ashley Graham, Olympia a fost aplauată frenetic.

Colecția „S by Serena” a fost lansată în 2018 și cuprinde o serie de piese şi pentru femeile care „rup tradițiile și granițele” și „mamele, fiicele și surorile de neconcurat”, potrivit CNN.