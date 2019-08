Bookly aplicaţia ce te ajută să citeşti mai mult

„Voiam să citesc mai mult, dar fie nu aveam motivație, fie pur și simplu uitam să o fac. Am început prin a căuta un mod de a-mi antrena mintea și de a-mi îmbunătăți obiceiurile de citit. Am descoperit că, deși există o mulțime de aplicații pentru antrenamentul corpului, chiar și pentru dezvoltarea memoriei, nu am putut găsi nici o aplicație al cărei scop să fie să mă ajute să citesc mai mult. Aplicația Bookly funcționează ca un antrenament zilnic, fie că este vorba de 10, 25 de minute sau de câteva ore. Îți amintește să citești, te menține motivat prin setarea de obiective și îți oferă rapoarte și statistici care, în timp, te ajută să îți îmbunătățești obiceiurile de citit. Secretul e că trebuie să citești zilnic, să îți formezi un obicei din a citi, care să-ți facă plăcere“, a mai spus Tudor Iancu.