Valentin Boiangiu îşi va prezenta Manifestul Oblic la Craiova

Valentin Boiangiu îşi va prezenta Manifestul Oblic, vineri, 10 august, ora 18.00, la sala „Ia te uită!” din Craiova, care este o invitație la dialog și, mai ales, la desen.

Valentin Boiangiu, Senior Lecturer la Şcoala Britanică de Artă şi Design din Moscova, are un dublu ascendent: știe mediul artistic britanic, dar și rusesc, și este la curent cu ce se petrece la noi. Așadar, are o perspectivă paneuropeană, care trece fix prin inima României. Aceasta este situată, se știe, la… Dâlga, unde artistul se joacă serios cu obiecte și manifeste care pot interesa cetățeanul liber. Prezentarea o va face Nicolae Coande.

Arta a avut, secolul trecut, 20 de manifeste prin care s-au afirmat cu tărie îndrăznețe ruperi de ritm si energice salturi în fel și chip. Secolul nostru nu se lasă nici el mai prejos, artiștii fiind tot mai cutezători.

De un an de zile, Valentin Boiangiu a lansat, lună de lună, câte un manifest adresat, inedit, publicului. A venit vremea să fie legate într-un tom propus dezbaterii ca atare.

Manifestul Oblic pentru Români este un joc serios prin care un artist ne propune nu atât teme de reflecție cât exerciții practice prin care să (re)descoperim arta. Arta și beneficiile unei vieți care cochetează cu arta.

Blocati istoria!

Trăiți prezentul!

Ascultati iarba!

Desenati o jucărie!

Zeci de imperative ludice, cu substrat grav, (sau invers) așteaptă să fie întoarse pe toate fețele.

Despre Valentin Boiangiu

Valentin Boiangiu este Senior Lecturer la Şcoala Britanică de Artă şi Design din Moscova din 2014. În trecut a fost cadru didactic universitar în Anglia, ţara în care şi-a făcut studiile de artă (Leeds Metropolitan University şi University of Huddersfield).

Valentin Boiangiu



Din multele promoţii de studenţi pe care le-a îndrumat s-au afirmat şi artişti care au păstrat sentimentul de preţuire pentru harul cu care profesorul le-a deschis drumul spre artă. Vera Suvorova şi Oleg Kuzneţov sunt alături de el pe afişul celei mai recente expoziţii, ‘Moscow Reporter 2’, expoziţie vernisată la început de august la Galeria DalgArt, proiectul său de suflet. Astfel, la 20 km de Craiova, în satul Dâlga, an de an au loc vernisaje după toate regulile şi în condiţii profesionale de panotare. DalgArt este nu doar un spaţiu deschis artiştilor care vor să propună publicului creaţii care să îndrăznească racordul cu nivelul actual al artei în lume, dar şi o adevărată bibliotecă de albume şi publicaţii de specialitate. DalgArt este un spaţiu unde Gabriela Boiangiu, sora artistului, (cei doi semnând expoziţia ‘Home/Acasă’ de la Muzeul de Artă Craiova, din 2006), lucrează de câţiva ani la proiectul internaţional ‘Drawing Dialogues’. Iar vernisajele se împletesc şi cu momente de teatru susţinute de Ramona Drăgulescu.

DalgArt capătă cu fiecare an consistenţa propunerilor artistice, fundamentul unei biblioteci de artă şi farmecul dialogurilor culturale între cei care aleg să vadă artă într-un colţ de sat şi de natură.