Am luat decizia de a parasi platforma marketplace eMag deoarece in acest moment, cresterea comisioanelor ne fac imposibila respectarea promisiunii de cel mai mic pret din Romania, o promisiune pentru tinerea careia toti angajatii ALTEX depun constant eforturi pentru optimizarea costurilor prin excelenta in operatiuni si prin investitii inteligente in proiecte care cresc eficienta. Toate acestea fac ca ALTEX sa fie o afacere profitabila si sustenabila si ne dau instrumentele care ne ajuta sa ne adaptam modificarilor pietei prin propriile puteri, fara sprijin din partea statului, in timp ce aratam soliditate in afaceri, consecventa si sustenabilitate in crestere si profit si respect fata de promisiunile facute clientilor nosti”, a precizat Florin David, Director E-commerce Altex Romania.