Program INSPIRE Cinema Craiova în perioada 16 -22 august

Once Upon a Time in Hollywood / A fost odată la… Hollywood

Regia: Quentin Tarantino

Cu: Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt

Gen Film: Comedie, Dramă

Durată: 167 min

Rating: N15

În anul 1969, o nouă lume se întrevede pe platourile de filmare de la Hollywood, iar noua realitate îi cam prinde pe picior greșit pe vedeta TV Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) și dublura care îi interpretează cascadoriile, Cliff Booth (Brad Pitt). În timp ce aceştia se străduiesc să se afirme în noul context, actrița Sharon Tate (Margot Robbie), vecina lui Dalton, este implicată într-o poveste suspectă, legată de crimele odioase ale clanului Charles Mason.

Vineri pana Joi 20:15

The Art of Racing in the Rain / Povestea incredibilă a lui Enzo

Regia: Simon Curtis

Cu: Kevin Costner, Amanda Seyfried, Milo Ventimiglia, Gary Cole

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 113 min

Rating: AG

Bazat pe cel mai bine vândut roman al lui Garth Stein, Povestea incredibilă a lui Enzo este o relatare emoționantă, văzută prin ochii lui Enzo, un cățel inteligent și spiritual (dublat de Kevin Costner).

Prin legătura cu stăpânul său (Milo Ventimiglia), un dornic șofer de curse de Formula 1, Enzo dezvoltă o viziune extraordinară asupra condiției umane și înțelege că tehnicile necesare pe pista de curse pot fi, de asemenea, folosite pentru a naviga cu succes în călătoria prin viaţă.

Vineri, Luni pana Joi 15:10; 19:10

Sambata, Duminica 19:10

Good Boys / Băieți buni

Regia: Gene Stupnitsky

Cu: Jacob Tremblay, Brady Noon, Keith L. Williams

Gen Film: Comedie

Durată: 94 min

Rating: N15

Cât de rău poate să-ți meargă într-o zi? Mințile creative care ne-au adus la cinema super-comediile Superbad, Pineapple Express și Sausage Party aruncă în joc o gașcă de puști de clasa a șasea, cu șanse maxime de a stârni hohote de râs ireverențios.

După ce a fost invitat la prima sa petrecere „de pupat”, Max, un puști de 12 ani (Jacob Tremblay, din Room), intră în panică pentru că nu știe să sărute. Dornic să învețe rapid, Max, ajutat de bunii lui tovarăși, Thor (Brady Noon, Boardwalk Empire) și Lucas (Keith L. Williams, The Last Man On Earth) se decid să folosească drona tatălui lui Max, de care acesta nu are voie să se atingă, ca să spioneze (sau așa visează ei) un cuplu de adolescenți îndrăgostiți de vizavi de casa lui Max.

Vineri pana Joi 17:20; 21:20

The Angry Birds Movie 2 3D / Angry Birds: Filmul 2

Regia: Thurop Van Orman, John Rice

Cu: Peter Dinklage, Dove Cameron, Awkwafina, Sterling K. Brown, Bill Hader

Gen Film: Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 101 min

Rating: AG

S-ar zice ca pe Insula Pasarilor nu s-a schimbat nimic. Devenite vedete, inaripatele nezburatoare se tot razboiesc cu porcusorii verzi si s-ar zice ca nimic nu va opri vreodata aceasta ciondaneala.Pana cand apare o noua insula la orizont si astfel cele doua tabere sunt nevoite sa se alieze.

Dublat: Vineri pana Joi 15:40

Bring The Soul: The Movie

Cu: BTS, J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-Joon Kim, Seok-jin Kim, Tae-Hyung Kim, Ji-min Park, Suga

Gen Film: Documentar, Muzică

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Concertul ofera o privire in lumea BTS din afara scenei, cu discutii de grup pe langa show-uri spectaculoase din turneu si este un eveniment cinematografic care nu trebuie ratat. Filmarile din turneu si interviurile cu membrii BTS acordate dupa concerte ofera fanilor o experienta cinematografica fara precedent.

Filmul ruleaza subtitrat in limba romana.

Sambata, Duminica 15:10

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 3D / Furios si iute: Hobbs & Shaw

Regia: David Leitch

Cu: Dwayne Johnson, Vanessa Kirby, Eiza González, Jason Statham, Idris Elba, Helen Mirren

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Thriller

Durată: 139 min

Rating: AP 12

Dupa opt filme care au acumulat aproape 5 miliarde de dolari, franciza Furios si iute prezinta acum primul sau capitol separat, Furios si iute: Hobbs & Shaw, în care Dwayne Johnson si Jason Statham devin protagonisti, reluându-si rolurile lui Luke Hobbs si Deckard Shaw.

Înca de când Hobbs (Johnson), om loial legii si membru de elita al Serviciului de Securitate Diplomatic al Statelor Unite (DSS), si Shaw (Statham), un fost soldat britanic, membru al fortelor de elita operative, s-au înfruntat pentru prima data fata în fata în Furios si iute 7, în 2015, cei doi si-au împartit replici acide, dar si lovituri fizice nemiloase în încercarea de a se elimina reciproc

Vineri pana Joi 17:40

The Lion King 3D / Regele Leu

Regia: Jon Favreau

Cu: Donald Glover, Seth Rogen, Alfre Woodard, Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, Muzical

Durată: 125 min

Rating: AG

În acest remake live-action, Disney ne poartă într-o nouă călătorie în savana africană, acolo unde se naște un viitor rege. Tânărul leu Simba îl venerează pe tatăl său, regele Mufasa și își asumă rolul de viitor conducător. Însă, nu toți cei din regat se bucură de venirea pe lume a puiului de leu.

Dublat: Vineri pana Joi 13:15

Toy Story 4 / Povestea jucăriilor 4

Regia: John Lasseter, Josh CooleyCu: Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia Arquette, Keegan-Michael Key, Keanu Reeves

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Woody și gașca veselă sunt, de data aceasta, jucăriile lui Bonnie, o fetiță care se pregătește să meargă la grădiniță și se luptă cu temerile specifice acestei tranziții. Iar când o nouă jucărie, pe nume Forky, se alătură găștii lui Woody, o călătorie alături de prieteni dezvăluie cât de mare și necunoscută poate fi lumea pentru o jucărie. La finalul ei, pe Woody îl așteaptă o întâlnire surpriză.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00

