Perseidele 2019. Ploaia de meteoriți, vizibilă și în România

Perseidele sunt în plină desfăşurare şi vor fi vizibile şi pe cerul din România, în noaptea de 12 spre 13 august (luni noaptea), respectiv 13 spre 14 august (marţi noaptea), informează astro-urseanu.ro

Roiul Perseidelor a început în 17 iulie şi va dura până în 24 august, însă momentul maxim va avea loc în noaptea de 12 spre 13 august, respectiv 13 spre 14 august.

Cea mai bună perioadă de observare a ploii de meteoriți este după miezul nopţii, până dimineaţa.

Perseidele: Luna plină va afecta vizibilitatea ploii

Apogeul Perseidelor din 2019 are loc când Luna va fi cu două zile înainte de maximul fazei de Lună Plină, astfel că lumina puternică generată pe parcursul nopţii de satelitul nostru natural va afecta vizibilitatea ploii de meteori.

Denumite după constelația din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor și a vacanțelor. Acea perioadă din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea.

Perseidele sau Fenomenul stelelor căzătoare

Fenomenul de stea căzătoare este arhicunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 mm diametru, care aprinde aerul când intră în atmosfera Pământului. Pentru o fracțiune de secundă vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf care arde în atmosferă se numește meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numește meteorit.

Toate aceste particule de praf vin de la cometa 109P/Swift-Tuttle, care, când trece pe lângă Soare, sublimează şi praful cosmic prins în nucleul îngheţat este eliberat în spaţiu.

Cum se observă?

Pentru a vedea perseidele nu aveți nevoie de un instrument astronomic. Vă trebuie ceva pe care să stați întins, un sac de dormit sau un șezlong. Pentru a vedea cât mai mulți meteori, este nevoie să priviți cerul măcar o oră. Cu cât observați mai mult cu atât vedeți mai mulți meteori. Uneori este binevenită o pauză scurtă pentru dezmorțire.

Ce se va vedea?

Pe cer, veți vedea stelele și Calea Lactee. Uneori o dâră luminoasă, ce va dura mai puțin de o secundă, se va vedea printre stele. În vechime părea că una din stelele de pe cer a căzut, de aici venind numele de „stea căzătoare”. Desigur că stelele nu au cum sa cadă, de fapt ați observat o particulă foarte mică, sub 1 mm diametru, care a intrat în atmosfera Pământului și la frecarea cu aerul a făcut ca acesta să emită lumină (ionizare).

Aurelian Marian Soare