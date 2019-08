Sziget Festival de pe „Insula Libertății”

Sziget Festival are loc pe Insula Obudai, de pe Dunăre, între 7 și 13 august. Cea de-a 27-a ediție a festivalului este considerată unul dintre cele mai mari evenimente muzicale, în aer liber, din Europa, informează agerpres.ro

Ca parte a campaniei ‘Love Revolution’, festivalul va oferi o scenă pentru a se putea exprima unor activişti ca Jane Goodall, sau poetei sudaneze Emtithal Mahmoud.

Prima zi de festival

Festivalul Sziget 2019 a fost inaugurat miercuri seară de Ed Sheeran, alături de cântăreaţa franceză Jain, în faţa a zeci de mii de spectatori veniţi la Budapesta din întreaga lume.



Pe insula Sziget de pe Dunăre, în mijlocul Budapestei, vizitatorii, care vor veni din 60 de ţări ale lumii, se vor putea bucura de diverse activități.

Sziget Festival: muzică pop, clasică sau, jazz, teatru, film

Festivalul oferă programe şi reprezentaţii de muzică pop, clasică sau jazz, teatru, film şi chiar cursuri de yoga şi pune la dispoziţie peste 70 de scene şi spaţii.



La ediţia de anul acesta participă trupe şi artişti reputaţi precum Foo Fighters, 1975, Twenty One Pilots, The National, Richard Ashcroft, Franz Ferdinand şi Florence and the Machine, printre alţii.



Cultura ibero-americana va fi de asemenea prezentă anul acesta cu concerte ale unor grupuri ca Puerto Candelaria, The Royal Flash, La Ganga Calé, Maruja Limón sau La Banda Morisca.

În spaţiul rezervat circului va susţine reprezentaţii grupul argentinian Papito, precum şi trupele de teatru stradal ‘Foco Al Aire’ (Mexic) şi ‘Sound de Secá’ (Spania).

Organizatorii speră ca numărul vizitatorilor să depăşească anul acesta jumătate de milion de persoane.

Aurelian Marian Soare