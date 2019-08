Snapchat, aplicația în care copiii fug de părinți

Lumea digitală în care trăim face ca greșelile să fie mai greu de reparat. Aplicația Snapchat poate fi folosită pentru legături distractive, instantanee, cu cei iubiți. Folosirea neadecvată poate avea consecințe groaznice.

Pe măsură ce tot mai mulți părinți și chiar bunici îmbrățișează Facebook-ul, tinerii par să migreze spre noi forme de rețele sociale. S-au săturat de mamele care postează fotografii vechi cu ei și spun povești de familie, indiferent cât de drăguți sau adorabili îi cred părinții lor. O aplicație populară printre tineri este Snapchat, o aplicație gratuită pentru sharing de poze și filme. Iată şapte lucruri pe care ar trebui să le știți înainte de a le permite copiilor să instaleze o astfel de aplicație.

Este ușor de folosit. Tinerii îl consideră un mod distractiv de a ține legătura cu prietenii apropiați împărtășind fotografii caraghioase de la mall, de la școală sau din alte locuri. Este un instrument pentru comunicații digitale, care poate fi folosit în scopuri bune, dar și rele. Discuțiile cu copiii despre folosirea adecvată a aplicației pot preveni probleme care pot apărea dacă le permiteți folosirea Snapchat.

Imaginile dispar și nu prea. Unii tineri presupun că datorită faptului că pozele și filmele, sau cum le spun ei „snap-uri“, dispar în doar câteva secunde, aplicația este inofensivă. Însă, imaginile pot fi salvate ca „screenshot“ – captură de ecran. Asta e îngrijorător pentru părinți, pentru că nu au control asupra a ceea ce circulă pe ecranele copiilor lor. Și, de asemenea, ar putea să reprezinte material pentru viitoare hărțuiri pe internet.

Atenție la vârstă. Sanpchat are „termeni de utilizare“ care trebuie citiți și discutați. Acești termeni includ verificarea că utilizatorul are cel puțin 13 ani și, dacă are mai puțin de 18, are acordul părinților. Utilizatorul este, de asemenea, de acord să dea Snapchat dreptul de a accesa agenda și permite trimiterea informațiilor din agendă spre serverele aplicației. Astfel, împărtășesc informații private de contact ale familiei și prietenilor fără permisiunea lor.

Risc de dosare penale! Odată ce ai creat un cont, accepți responsabilitatea totală pentru activitatea din timpul în care ești autentificat. Un caz real care a implicat doi tineri s-a derulat în acest fel: tânărul de 15 ani schimba „snap-uri“ cu o fată de 14 ani. La început, se distrau. În curând, ea i-a trimis poze în lenjerie intimă, apoi poze topless. Băiatul le-a salvat. Când mama lui a descoperit pozele, a fost șocată și a verificat legile din statul în care locuiau. Pentru că fata avea 14 ani, faptul că băiatul avea pozele pe telefon era considerat deținere de pornografie infantilă. Părinții fetei puteau depunere plângere, și cel mai probabil băiatul ar fi rămas cu dosar de delincvent sexual. Din fericire, familiile s-au înțeles și o situație foarte gravă a fost evitată.

Nu există anonimitate online. Chiar și pentru copiii atenți și precauți cu ceea ce trimit și cui trimit, rămâne faptul că tot ce este pus online este public – chiar dacă poza dispare în câteva secunde. Încă e posibil ca tot ce postezi să te ajungă din urmă. Conform lui Adam McLane, „nu există anonimitate online, doar anonimitate percepută. Oricând dispozitivul tău se conectează la internet asociază 100% activitatea ta cu dispozitivul. (Fiecare dispozitiv are un identificator unic, ca o amprentă. Când îl cumperi și îl înregistrezi, acea tranzacție este asociată cu tine și orice faci apoi cu dispozitivul te arată cu degetul)“.

Imaginile șterse pot fi recuperate. Unii utilizatori de Snapchat ar putea fi surprinși că experții criminaliști susțin că orice date pot fi extrase de pe telefonul cuiva, chiar și după ce imaginile au fost șterse.

Vorbiți cu tinerii despre Snapchat și despre toate formele de rețele sociale. Găsiți puncte comune cu care să cădeți de acord. Tinerii de azi se pricep la tehnologie. Lăsați-i să vă învețe despre aplicațiile pe care preferă să le folosească și de ce. Asigurați-vă că înțeleg că tot ceea ce postează acum poate reveni mai târziu în viața lor ca un bumerang, când se vor aștepta mai puțin. Prezența online a cuiva lasă urme. Ajutați-i să ia decizii înțelepte care să-i țină pe ei și reputația lor în siguranță.

Raluca-Maria Nedelea