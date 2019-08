Programul Inspire Mercur, VIP Electroputere pentru perioada 2 – 8 august este următorul:

The Angry Birds Movie 2 3D / Angry Birds: Filmul 2 Avanpremiera



Regia: Thurop Van Orman, John Rice

Cu: Peter Dinklage, Dove Cameron, Awkwafina, Sterling K. Brown, Bill Hader

Gen Film: Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 101 min

Rating: AG

S-ar zice ca pe Insula Pasarilor nu s-a schimbat nimic. Devenite vedete, inaripatele nezburatoare se tot razboiesc cu porcusorii verzi si s-ar zice ca nimic nu va opri vreodata aceasta ciondaneala.Pana cand apare o noua insula la orizont si astfel cele doua tabere sunt nevoite sa se alieze.

Dublat: Miercuri, Joi 13:15; 16:15

Subtitrat: Miercuri, Joi 19:15

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 3D / Furios si iute: Hobbs & Shaw



Regia: David Leitch

Cu: Dwayne Johnson, Vanessa Kirby, Eiza González, Jason Statham, Idris Elba, Helen Mirren

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Thriller

Durată: 139 min

Rating: AP 12

Dupa opt filme care au acumulat aproape 5 miliarde de dolari, franciza Furios si iute prezinta acum primul sau capitol separat, Furios si iute: Hobbs & Shaw, în care Dwayne Johnson si Jason Statham devin protagonisti, reluându-si rolurile lui Luke Hobbs si Deckard Shaw.

Înca de când Hobbs (Johnson), om loial legii si membru de elita al Serviciului de Securitate Diplomatic al Statelor Unite (DSS), si Shaw (Statham), un fost soldat britanic, membru al fortelor de elita operative, s-au înfruntat pentru prima data fata în fata în Furios si iute 7, în 2015, cei doi si-au împartit replici acide, dar si lovituri fizice nemiloase în încercarea de a se elimina reciproc

Vineri 13:00; 14:40; 15:45; 17:45; 18:30; 19:50; 20:30; 21:10

Crawl / Ape ucigașe

Regia: Alexandre Aja

Cu: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner

Gen Film: Horror

Durată: 92 min

Rating: N15

O tânără, fostă înotătoare de performanță, se întoarce în orașul natal care urma să fie lovit de un uragan de categoria 5. Exact când ajunge la casa tatălui ei, se dezlănțuie iadul: tatăl nu e de găsit nicăieri, iar ea va trebui să înfrunte ape care ucid și prin forța cu care năvălesc în oraș, dar și prin creaturile care invadează orașul, și intră în casele inundate, aligatori fioroși în căutare de pradă.

Vineri pana Joi 15:30; 19:30; 21:30

Poms / Hai că încă putem!

Regia: Zara Hayes

Cu: Diane Keaton, Pam Grier, Jacki Weaver, Rhea Perlman

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 96 min

Rating: AP 12

Cu umor și emoție, filmul “Hai că încă putem!” relatează povestea Marthei (Diane Keaton) o femeie demult trecută de prima tinerețe care decide să se mute într-o restrânsă comunitate de pensionari pentru mai multă liniște și odihnă.

Însă după ce se împrietenește cu câteva vecine și la insistențele acestora, Martha înființează o trupă de majorete de vârstă a treia. Împreună cu Sheryl (Jacki Weaver), Olive (Pam Grier) și Alice (Rhea Perlman) se antrenează intens pentru a participa la un concurs dedicat, demonstrând astfel că nu e niciodată prea târziu să-ți urmezi visurile.

Vineri pana Marti 13:15; 17:30

Miercuri, Joi 17:30

The Lion King 3D / Regele Leu

Regia: Jon Favreau

Cu: Donald Glover, Seth Rogen, Alfre Woodard, Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, Muzical

Durată: 125 min

Rating: AG

În acest remake live-action, Disney ne poartă într-o nouă călătorie în savana africană, acolo unde se naște un viitor rege. Tânărul leu Simba îl venerează pe tatăl său, regele Mufasa și își asumă rolul de viitor conducător. Însă, nu toți cei din regat se bucură de venirea pe lume a puiului de leu.

Dublat: Vineri 11:45; 12:45; 13:30; 14:20; 16:50

Subtitrat: Vineri 15:15; 19:15; 20:50

Anna

Regia: Luc Besson

Cu: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy

Gen Film: Acţiune, Thriller

Durată: 125 min

Rating: N15

În Moscova anilor 1980, Anna este o femeie care are nevoie de o șansă. Societatea patriarhală în care trăiește nu îi prea oferă nicio șansă decât la a duce o viață de supunere. Într-o zi i se oferă ocazia de a lucra pentru KGB, sub aripa Olgăi (Helen Mirren), o femeie neîndurătoare. Curând descoperă că ea însăși este o asasină nemiloasă, în timp ce lucrează sub acoperire ca fotomodel.

Vineri pana Joi 17:15

Stuber: Detectiv de nevoie

Regia: Michael Dowse

Cu: Karen Gillan, Dave Bautista, Natalie Morales, Kumail Nanjiani

Gen Film: Acţiune, Comedie

Durată: 99 min

Rating: N15

Atunci când Stu (Kumail Nanjiani), un șofer Uber, preia un pasager (Dave Bautista) care se dovedește a fi un polițist aflat pe urmele unui ucigaș brutal, el se regăsește într-o situație dificilă și încearcă cu disperare să fie curajos, să rămână în viață și să-și păstreze rating-ul de 5 stele.

Vineri pana Marti 16:15

Annabelle Comes Home / Annabelle 3



Regia: Gary Dauberman

Cu: Emily Brobst, Patrick Wilson, Mckenna Grace, Vera Farmiga

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 111 min

Rating: N15

Hotărâți să o împiedice pe Annabelle să mai provoace teroare vreodată, demonologiştii Ed și Lorraine Warren se grăbesc să o aducă în camera sigilată de artefacte supranaturale din propria lor casă și să o închidă într-o cutie sfințită. Însă într-o noapte nefastă, păpușa trezește celelalte spirite malefice din încăpere care încep să o bântuie pe fiica de 10 ani a soților Warren și pe prietenele acesteia.

Vineri pana Joi 18:00; 20:10

Spider-Man: Far From Home 3D / Omul-Păianjen: Departe de casă



Regia: Jon Watts

Cu: Zendaya, Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, SF

Durată: 134 min

Rating: AP 12

În Omul păianjen: Departe de casă, Tom Holland revine în rolul super-eroului prietenos din vecini, care – – după evenimentele din Avengers: Endgame – trebuie să intervină pentru a se opune noilor ameninţări puse în faţa lumii noastre, care s-a schimbat pentru totdeauna. Filmul extinde universul Spider-Man, scoţându-l pe Peter Parker din zona de confort a casei sale din Queens, New York, pentru a-l trimite în Europa, în ceea ce se presupunea că va fi o vacanţă şcolară – dar care se transformă în cea mai mare provocare şi aventură epică de până acum.

Vineri pana Joi 12:10; 18:15

Toy Story 4 3D / Povestea jucăriilor 4

Regia: John Lasseter, Josh Cooley

Cu: Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia Arquette, Keegan-Michael Key, Keanu Reeves

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Woody și gașca veselă sunt, de data aceasta, jucăriile lui Bonnie, o fetiță care se pregătește să meargă la grădiniță și se luptă cu temerile specifice acestei tranziții. Iar când o nouă jucărie, pe nume Forky, se alătură găștii lui Woody, o călătorie alături de prieteni dezvăluie cât de mare și necunoscută poate fi lumea pentru o jucărie. La finalul ei, pe Woody îl așteaptă o întâlnire surpriză.

Dublat 3D: Vineri pana Joi 11:30

The Secret Life of Pets 2 3D / Singuri acasă 2

Regia: Chris Renaud

Cu: Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Lake Bell, Dana Carvey

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 91 min

Rating: AG

SINGURI ACASĂ 2 este continuarea imensului succes din 2016, și ne duce iar în lumea secretă a animăluțelor de companie, cu noi peripeții și aventuri atunci când sunt lăsați singuri acasă.

Dublat: Vineri pana Joi 16:00

Aladdin 3D

Regia: Guy Ritchie

Cu: Billy Magnussen, Will Smith, Naomi Scott, Nasim Pedrad, Mena Massoud, Marwan Kenzari

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 135 min

Rating: AG

Ca și predecesorul său, Aladdin se inspiră din “Aladdin și lampa fermecată”, o poveste din “O mie și una de nopți”. Spre deosebire de predecesorul său, actualul Aladdin nu este un film de desene animate, ci un live-action regizat de Guy Ritchie. Povestea e următoarea: Aladdin e o pușlama descurcăreață și fermecătoare, un orfan crescut de capul lui pe străzile din Agrabah, un hoțoman cu inimă de aur. Chiar inocența lui e motivul pentru care maleficul vrăjitor Jafar îl alege pentru a intra în Peștera Minunilor. Dar odată ajuns acolo, Aladdin pune mâna pe lampa fermecată și, cu ajutorul duhului ei, încearcă să o vrăjească pe prințesa Jasmine, de care e îndrăgostit până peste urechi. Debandada care urmează are farmec, suspans și întorsături de situație mai spectaculoase și mai amuzante decât originalul (că doar nu degeaba e Guy Ritchie pe generic).

Dublat: Vineri pana Joi 13:40

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.