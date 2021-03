Vâlcea: A dispărut de la domiciliu

Polițiștii vâlceni fac verificări pentru depistarea unui bărbat de 69 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care a plecat de la domiciliu la data de 25 martie și nu a fost găsit până la momentul prezent.

Polițiștii au fost sesizați astăzi, cu privire la faptul că STROIE GHEORGHE, născut la data de 16 septembrie 1951, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, a plecat voluntar de la locuința unei cunoștințe, din municipiu, zona Râureni și nu s-a mai întors.

Acesta are o înălţime de 1,70 m, greutate 90-100 kg, păr de culoare închisă, calviție în zona frontală. Se deplasează greu, are o leziune la piciorul stâng provocată în urma unei căzături. Nu are telefon asupra sa și nici documente de identitate și răspunde la numele de Stelică.

În cazul în care aveți informații, vă rugăm să apelați numărul unic de urgență 112 sau să anunțați cea mai apropiată secție de poliție!