Veteranul de război Emil Vețeleanu, de 101 ani, ultimul supraviețuitor român al bătăliei de la Cotul Donului, din Al Doilea Război Mondial, a murit. Anunțul a fost făcut de Consiliul Județean Vâlcea. Emil Vețeleanu a participat 5 ani pe front și a supraviețuit inclusiv febrei tifoide. În 2019 au făcut turul rețelelor de socializare imagini care i-au revoltat pe internauți: la festivitățile de Ziua Națională, veteranul de război a fost ignorat total de autorități.

“Din război îmi amintesc multe. Îmi amintesc de foștii camarazi. Am rămas impresionat de gerul din Rusia, unul cumplit. Am văzut multe, am văzut oameni murind. Am văzut cum se bombardau gările cu oameni în ele. Acum nu mai este obligatorie armata. Nu e bine. Era sfântă armata, îi disciplina pe tineri. Fără armată nu e bine. Cât era să stai acolo un an de zile…”, a spus Emil Vețeleanu într-un interviu.

Veteranul își dorea ca România să trăiască măcar zece ani ca regat.