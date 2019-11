Programul sărbătorilor de iarnă din Râmnicu Vâlcea

Municipalitatea din Râmnicu Vâlcea a pus la punct ultimele detalii ale programului evenimentelor ce urmează să marcheze finele acestui an.

Scuarul Mircea cel Bătrân va reprezenta punctul de maxim interes pentru cei care doresc să se bucure de magia sărbătorilor de iarnă.



Târgul ”Decembrie Magic” se va deschide duminică, 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naţionale, printr-un spectacol cu Corul de Copii „Românaşul”, „Trupa AS” de la Palatul Copiilor Bucureşti şi ansamblul de căluşari ”Muguraşii Brâncovenilor”, începând cu ora 17.00.

La ora 19.00 se va aprinde iluminatul festiv în oraş, iar finalul zilei va aparţine muzicii clasice prin Concertul „Semne Identitare – Muzică şi Culoare” al orchestrei de cameră a Filarmonicii ”Ion Dumitrescu”, susţinut de la ora 19.00, la Galeriile ”Artex”.



Vine şi Moş Nicolae în Scuarul Mircea cel Bătrân

Un spectacol dedicat lui Moş Nicolae va avea loc în Scuarul Mircea cel Bătrân în seara de 5 decembrie, cu elevi ai Liceului de Arte ”Victor Giuleanu”. La ora 18.00 se vor aprinde luminiţele în Bradul de Crăciun, după care va urma un recital al formaţiei de pop-opera ”Distinto”.

Duminică, 8 decembrie, în centru se va derula spectacolul „Şlagăre Româneşti”, ce îi are ca protagonişti pe Oana Sîrbu şi formaţia ”Semnal M”.

Sâmbătă, 14 decembrie, este programat un alt moment artistic susţinut de formaţiile locale „Anne Mary” şi „Angel Voices”.



Aşteptându-l pe Moş Crăciun

În aşteptarea sărbătorii Naşterii Domnului, sâmbătă, 21 decembrie, în scuar a va fi Concertul de colinde al corului ”Euphonia” al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” (prefaţat de formaţia „Angel Voices”).

Duminică, 22 decembrie, ”Târgul de Crăciun” va fi vizitat la ora 17.45 de însuşi Moş Crăciun – adus într-o caleaşcă condusă de actorii Teatrului Municipal ”Ariel” – într-un spectacol în cadrul căruia vor mai evolua elevi de la Liceul de Arte şi trupa „6teen”. Punctul final al evenimentelor din zona centrală va fi reprezentat marţi, 31 decembrie, începând cu ora 21.30, de „Revelionul 2020”, cu soliştii de muzică populară Elena Ghiţulete şi Nineta Popa şi cu un recital Sylvia by DJ Rynno; la ora 24.00, trecerea în noul an va fi marcată de un spectaculos foc de artificii.

Alte evenimente desfăşurate sub genericul ”Decembrie Magic” vor fi oferite de Filarmonica ”Ion Dumitrescu” în atmosfera plină de căldură a sălii ”Lahovari”: