Autobuz alimentat cu gaz natural comprimat în Râmnicu Vâlcea

ETA, compania de transport public de persoane Râmnicu Vâlcea, a pus recent în circulaţie un nou autobuz alimentat cu gaz natural comprimat (GNC).

Autobuzul este marca Iveco. Are o lungime de 12 m şi o capacitate de 90 de persoane. Vehiculul este prevăzut la uşa a doua cu rampă pentru facilitarea accesului pasagerilor care se deplaseaza cu cărucior rulant sau cărucior pentru copii. Autobuzul are sistem de încălzire-climatizare-ventilaţie performant. Este dotat cu un sistem audio-video de informare a călătorilor alcătuit din trei indicatoare de traseu tip matrice cu leduri ultraluminoase (frontal, lateral, spate). Autobuzul are un indicator interior vizual tip monitor LCD extrawide, capabil sa afişeze succesiunea staţiilor, atât grafic, cât şi vocal.

ETA este în derulare procedura de achiziţie a 7 autobuze, în lungime de 18 m, alimentate cu GNC.

De asemenea, alte două proiecte depuse de Primăria municipiului şi care vizează modernizarea transportului public de călători în Râmnicu Vâlcea sunt în faza de precontractare la Agenţia de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia: