Ștefan Eduard Florin, un băiat de clasa IV-a din Caracal, excelează la matematică

Ștefan Eduard Florin este elev în clasa a IV a în cadrul Școlii Gimnziale ”Nicolae Titulescu”din Caracal, județul Olt.

Băiatul excelează la matematică și a câștigat Concursul Național LuminaMath desfășurat în data de 14 decembrie. Este al treilea an consecutiv când obține marele premiu cu cel mai mare punctaj obținut la nivelul clasei sale.

Eduard a participat la mai multe concursuri în anul 2024. A reușit să obțină:

Cupa Danubius la Concursul Interjudețean de Matematica Danubius, Corabia, pentru cel mai mare punctaj,

Premiul I, medalie de aur la Concursul Interjudețean Sfera de la Băilești,

Premiul I, Concursul Interjudețean Mathematica Modus-Vivendi-Vâlcea, singurul punctaj maxim si multe alte concursuri la care a avut rezultate excepționale.

În această toamna, Eduard a reușit să obțină mai multe rezultate excepționale la concursurile la care a participat:

Concursul Internațional de Matematică din Bulgaria, Vidin- 39,9 din 40 puncte,

Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Dumitrescu” Craiova, singurul punctaj maxim la clasa a IV a, PREMIUL I,

De asemenea, acesta a participat la mai multe olimpiade internaționale, on-line, monitorizate video si audio, susținute în limba engleza. Acesta a reușit sa se califice mai departe la toate concursurile pe care le-a susținut

Olimpiada Internațională Copernicus, Științe ale Naturii, bronz și argint, calificarea la Etapa Globală in Texas , Houston, 5 ianuarie- din păcate nu va participa din motive financiare,

Olimpiada Internațională Copernicus, Matematică punctaj maxim, aflându-se în fruntea clasamentului- AUR, calificarea la etapa următoare (23 februarie), dorește să se califice în Runda Globală, care va avea loc New York City, SUA, in luna iulie 2025 și vom face tot posibilul să participe. Dacă elevul va avea punctaj maxim si la a doua etapă, vă primi gratuitate la Runda Globală,

Concursul Internațional StemCo, punctaj maxim și calificarea la Runda Globală, Singapore,

Math International Challenge -AUR și calificarea la Runda Globală, Thalianda, Bangkok, in februarie (din motive financiare nu va participa),

Olimpiada Internațională Stem Matematică, calificat în etapa finală (22 februarie),

IMEC Math Olympiad – ARGINT -calificat la etapa globală, Australia.

Eduard participă la concursuri în limba engleză

Pasiunea pentru matematică i-a fost insuflată de învățătoarea Ruta Mihaela, care l-a ghidat pe parcursul acestor ani și l-a ajutat sa se autodepășească mereu. În prezent, copilul se antrenează pentru Olimpiada de Matematica organizata pentru clasa a V-a.

Mare parte a concursurilor internaționale, Eduard le susține în limba engleză, Copilul este elev și la Centrul British Dialogic Digital din Caracal( prof.Daniel Toma).

În prezent, Eduard participa la foarte multe cursuri on-line, cu mult drag și interes, organizate de Fundația Dan Voiculescu( este înscris și în Campania 100 de tineri pentru Dezvoltarea României), Centrul Youni, cursuri Limitless.

Este pasionat de limba coreeană, face cursuri on-line gratuite oferite de Fundația Dan Voiculescu. Este înscris la Școala Up Kid unde face cursuri de programare in Python, in februarie urmează să participe la Olimpiada Internationala Stem de Codificare. Face pian, dansuri populare, actorie, îi place să citească foarte multe, ii place astronomia, geografia, istoria, adora să facă lego.

În vara anului 2024, Eduard a susținut testul WISC IV, obținând un scor CIT de 148.

Eduard, susține clar și răspicat că eroii adevărați nu poartă pelerină, ei învață și inspiră, datorită acestora el a urcat pe cele mai înalte trepte și va urca. Pe lângă inteligenta sa, este înzestrat cu o inima mare și iubitoare, așa cum spun cei care îl ghidează și îl inspiră.

