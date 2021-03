Trei localități din Olt, afectate de ploi

În urma precipitațiilor din ultimele zile au fost afectate trei localități din județul Olt, potrivit datelor transmise de Comitetele Locale pentru Situații de Urgență. Localitățile afectate sunt:

Sâmburești,

Tătulești,

Pleșoiu.



În localitatea Tătulești, au fost afectate un pod, 1 kilometru de drum comunal și 2.2 kilometri de străzi. În localitatea Pleșoiu, au fost afectate trei hectare de teren arabil și două hectare de grâu, iar în localitatea Sâmburești au fost afectați circa 0.28 de kilometri de străzi.

Județul Olt se află, până joi, la ora 10.00 sub incidența unei atenționări meteo cod galben de ploi, iar începând de mâine și până pe 20 martie, sub incidența unei informări meteo de precipitații, iar cursurile de apă din județ, se află până în data de 18 martie, la ora 16.00, sub incidența unui cod galben, fiind preconizate creșteri de debite și niveluri.

Situația este monitorizată permanent de Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, iar informațiile de interes operativ sunt transmise către Centrul Operațional Județean al ISU Olt.