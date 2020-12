Olt: Prinși băuți sau fără permis la volan

Polițiștii olteni au depistat aseară, pe raza oraşului Piatra-Olt, un bărbat de 27 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism având o concentraţie alcoolică de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Tot ieri, pe Dumul Judeţean 642, în comuna Tia Mare, a fost depistat un bărbat de 37 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism având o concentraţie alcoolică de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că autoturismul ar fi fost încredinţat bărbatului de proprietar pentru a fi condus.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi încredinţarea unui vehicul unei persoane aflate sub influenţa alcoolului.

Pe 30 noimebrie, pe strada Poenii, din municipiul Slatina, a fost depistat un bărbat de 33 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism având dreptul de a conduce suspendat din data de 02 noiembrie a.c.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Pe strada Principală, din comuna Fărcaşele, a fost depistat un bărbat de 52 de ani, din municipiul Caracal, în timp ce conducea un autoturism având o concentraţie alcoolică de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.