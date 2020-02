Șefii ISJ Olt le cer directorilor de școală să se lepede de funcțiile politice

„Eu oricum o să stau de vorbă cu un avocat, o să-i dau în judecată. Hărțuire, stres, pentru ce?! Pentru faptul că am făcut o grămadă de lucruri în Liceul Economic? Că am băgat liceul ăla în reabilitare, știți bine, pe fonduri europene. Ştiți bine cât am muncit ca să reușim acele lucruri? Iar acum sunt hărțuită! Pentru ce? Celelalte fete, m-am uitat și eu pe Facebook, au activitate. Au împărțit pliante, eu nici măcar asta n-am făcut. Nu se vede că eu am făcut politică la nivelul organizației, pentru că eu am știut, cineva cu suflet bun m-a contactat și mi-a spus „Mari, vezi că ești incompatibilă cu acea funcție!“. Și atunci m-am retras.