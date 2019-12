Donarea mobilă de sânge – soluția la criza care afectează toată țara, dacă ar exista aparatură

Centrul Județean de Transfuzii din Slatina a derulat, marți, o acțiune care în prezența anumitor aparate, deocamdată în număr insuficient în instituție, s-ar putea organiza mai des. O donare mobilă de sânge a avut loc la Caracal, în incinta unei fabrici care recent a asigurat centrului paturi mobile de donare.

Zeci de angajați ai unei firme de mezeluri din Caracal s-au mobilizat și au donat, marți, sânge chiar în fabrica în care lucrează. Acțiunea a fost pusă la cale de preotul Doru Iagăru, preot paroh al bisericii din curtea Spitalului Municipal Caracal, implicat în numeroase acțiuni de voluntariat. Șefii firmei caracalene au fost, la rândul lor, și în trecut implicați în susținerea Centrului Județean de Transfuzii din Slatina, în urmă cu doar câteva luni donând centrului din Slatina mai multe paturi mobile atât de necesare donatorilor.

Acțiuni de donare mobile nu se pot, însă, realiza constant, a atras atenția directorul centrului, dr. Ramona Lesnic, motivul fiind lipsa aparaturii necesare.

„Noi putem să venim în sprijinul donatorilor venind la locul de domiciliu, dar nu constant. Am făcut rost de scaunele mobile, însă lângă scaun la donare de sânge există și un aparat care se cheamă hemomixer. Din păcate, noi aceste aparate le avem în număr limitat și atunci astăzi am făcut o excepție, am împrumutat de la un alt centru de sânge hemomixere, pentru a putea recolta în tandem, și la centru, dar și în teritoriu. Un astfel de aparat costă în jur de 10.000 lei, iar sudeoza portabilă, care sudează, practic, tubulatura și care însoțește acest mixer, cred că și aceasta costă 10.000-2.000“, a spus Lesnic.

La centrul din Slatina, donatorii vin în număr mare, astfel că centrul își permite să livreze sânge și produse din sânge și altor spitale din țară, în afara celor din județ. S-ar putea însă face un număr și mai mare de recoltări, cu atât mai mult cu cât apar constant probleme pentru grupele rare de sânge.