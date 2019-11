Schelete descoperite pe un câmp din Olt, în urma lucrărilor agricole de toamnă

Două schelete au fost descoperite, marți, 19 noiembrie 2019, pe un teren agricol din localitatea olteană Brâncoveni. Poliţia a fost anunţată de un tractorist care efectua arătura de toamnă. Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a deschis dosar penal pentru omor calificat.

Doi săteni din comuna Brâncoveni, care se aflau în trecere pe un drum de câmp dintre două sate, i-au atras atenția unui tractorist că în urma lucrărilor de arat efectuate au ieșit la iveală mai multe fragmente osoase și un craniu care părea a fi uman. Toate acestea s-au întâmplat marți, 19 noiembrie 2019, la scurt timp tractoristul anunțând poliția.

La fața locului au venit și procurorii, iar în urma cercetărilor amănunțite a fost descoperit un al doilea schelet, integral, foarte aproape de drum. Procurorii au deschis un dosar de cercetare penală pentru omor calificat și au dispus o expertiză antropologică, pentru a se stabili vârsta persoanelor, sexul, vechimea osemintelor, data la care a survenit decesul etc.

„S-a dispus o expertiză genetică în vederea identificării profilului ADN“

Cazul este investigat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, care a și demarat primele cercetări alături de polițiștii de la Investigații Criminale. Lor li s-au alăturat și specialiști din cadrul IGPR.

„La Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect infracțiunea de omor calificat comis asupra a două sau mai multe persoane, determinat de faptul că în cursul după-amiezii de ieri (marți, 19 noiembrie 2019 – n.r.) am fost sesizați despre faptul că pe un teren agricol, în apropierea satului Mărgheni, comuna Brâncoveni, județul Olt a, fost identificat un craniu, respectiv fragmente osoase.

O echipă operativă, constituită din procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt și comisari de poliție din cadrul Serviciului Investigații Criminale Olt, s-a deplasat la fața locului.

Au constatat că aspectele sesizate sunt reale, respectiv au identificat un craniu și fragmente osoase la locul indicat”, a declarat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Anca Anuța.

A fost făcută o cercetare la fața locului

A fost făcută o cercetare la fața locului, ocazie cu care a mai fost găsit un schelet, însă de această dată integral, în imediata apropiere. S-a făcut o examinare macroscopică a celor două cranii, respectiv fragmente osoase găsite, și s-a apreciat că sunt de natură umană. Pentru acest considerent am dispus efectuarea unei expertize antropologice pentru a se stabili cu exactitate sexul, vârsta, data decesului și, de asemenea, s-a dispus o expertiză genetică în vederea identificării profilului ADN.

S-a procedat la identificarea și audierea persoanelor care au cunoștință despre împrejurările, stările de fapt pe care le-am constatat în după-amiaza zilei de ieri, urmând ca ancheta să continue în vederea identificării victimei și a autorului“, a declarat Anca Anuța.

Aceasta a mai precizat că se fac verificări legate de eventualele persoane date dispărute în zonă, însă până la acest moment „nu am constatat nimic care să prezinte importanță pentru anchetă“.

„Am dat declarații trei-patru foi, de mi s-a luat, m-au ținut până la 3 din noapte“

Bărbatul care a efectuat lucrările de arătură pe respectivul teren a fost audiat ore în șir, potrivit propriilor declarații. Acesta a mai spus că nu el a sesizat prezența acelor oase umane, ci doi consăteni, care treceau prin zonă și care au observat craniul deasupra brazdei.

„Eu când am arat, n-am văzut. Mi-au arătat alții, eu de un’ să știu?! Am arat și vine unu’, din partea aia: Bă, văzurăți că scosărăți un cap de om? Om, femeie, ce-o fi fost, oase de oameni. (…) Am chemat poliția, eu, când am ajuns acasă, că n-am avut de un’ să știu numărul. Am dat declarații trei-patru foi, de mi s-a luat, m-au ținut până la 3 din noapte. Sunt oase vechi, cred că sunt de 30 și ceva de ani. Am mai arat, dar în trei ani de zile n-am dat de nimic“, le-a spus bărbatul jurnaliștilor.

Nu s-a mai înregistrat nicio dispariţie în această zonă

Primarul localității Brâncoveni, Ion Cheroiu, a declarat, la rândul său, că în zonă nu are cunoștință de vreo dispariție de mulți ani încoace. Mai mult, oasele ar fi fost scoase la suprafață fie la începutul săptămânii, fie chiar săptămâna trecută, în urma ploilor brazdele fiind „spălate“, iar osemintele rămânând la vedere. Terenul ar fi fost mulți ani nelucrat, fiind pășune, iar în ultimii trei ani, de când se ară, niciodată nu s-au apropiat lucrătorii cu bradza atât de mult de drumul din câmp, scheletele fiind găsite foarte aproape de drum. Primarul tinde să excludă ipoteza crimei.

Ion Cheroiu: Mă gândesc că ar fi vorba de doi soldați căzuți în Al Doilea Război Mondial

„Acum, adâncimea de 30 de centimetri (la care au fost găsite îngropate scheletele – n.r.) pe mine nu mă duce niciodată cu gândul la faptul că acolo ar fi fost două cadavre, sau două schelete, aruncate. Nu, pentru că la 15 metri de locul unde s-au găsit e o râpă, o fostă balastieră, de zece metri, din care au scos balastru, și dacă cineva avea ceva de aruncat, mai mergea 15 metri, frumos, le arunca în râpa aia mare, arunca niște pământ peste ele și acolo chiar nu le mai găsea nimeni. Eu am o teorie, că ele sunt foarte-foarte vechi, rezultate în urma a nu știu ce. Eu așa zic. Mă gândesc că poate cândva a fost chiar un cimitir, înainte de a înființa satul Mărgheni. Mă gândesc că ar fi vorba de doi soldați căzuți în Al Doilea Război Mondial. La ce pot să mă gândesc?! Faptul că nu e nimeni dispărut din localitatea Brâncoveni, și n-am avut pe nimeni dispărut din 2012 până în prezent, faptul că e atât de aproape și la o adâncime de 30 de centimetri, nu mă duce cu gândul la…“, a spus primarul Ion Cheroiu.

Prim-procurorul Anca Anuța: Nu fac nicio legătură cu cazul Dincă

Pe de altă parte, prim-procurorul Anca Anuța s-a delimitat de ipoteza conform căreia descoperirea celor două schelete ar putea avea legătură cu cazul crimelor de la Caracal, așa cum s-a avansat în mass-media, având în vedere faptul că suspectul de crimă Gheorghe Dincă și-a racolat una dintre victimele pe care le-a violat chiar din localitatea Brâncoveni.

„Nu discutăm despre cazul Dincă. Vă spuneam că n-am niciun minim de informații. Nu fac nicio legătură cu cazul Dincă. Nu sunt competentă, nu sunt însărcinată cu efectuarea anchetei în cazul Dincă. Atâta timp cât instrumentează colegii mei de la DIICOT, orice informație v-o luați de acolo“, a spus prim-procurorul Anuța.