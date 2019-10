Liste de așteptare la medicii de familie pentru vaccinul antigripal

„Au fost așa de speriați încât, la mine, deşi se vaccinau foarte puțini, au mai venit și au mai solicitat vaccin. A contat foarte mult campania făcută în mass-media și faptul că s-a făcut public numărul de îmbolnăviri. A avut impact asupra lor și au venit chiar să ne întrebe. Eu am primit 50 de doze până acum. Anul trecut am vaccinat 100 și acum mi-au dat jumătate din cât am vaccinat. E vorba de prima tranșă. Am avut colegi care au solicitat și 300-400 de doze. Încă un motiv pentru care anul trecut nu s-au vaccinat o parte dintre pacienți a fost că am avut vaccinul trivalent, așa că cei care au avut posibilitatea și-au achiziționat. Anul acesta este vaccinul tetravalent“, a explicat medicul de familie Mihai Ungureanu, președintele Societății Medicilor de Familie – Filiala Olt.