Olt: Motociclistă în comă după un accident rutier

In urma cu aproximativ o oră, pe Drumul Național 65, la intersecția cu Drumul Județean 644, in afara localității Bobicești, s-a produs un accident rutier grav.



Polițiștii Serviciului Rutier Olt s-au deplasat la fața locului și din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 70 de ani, din orașul Balș, in timp ce se deplasa pe Drumul Județean 644, la intersecția cu Drumul Național 65, la efectuarea virajului la stânga, nu ar fi respectat semnificația indicatorului OPRIRE, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă regulamentar de o femeie, de 34 de ani, din municipiul Slatina.

Femeia a fost transportată la spital, in comă. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.