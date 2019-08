Și în acest an, în unele școli din Gorj elevii vor găsi șantiere. Autoritățile au demarat mai devreme în acest an acțiunile de verificare a unităților de învățământ înainte de începerea noului an școlar. Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a precizat că a emis ordinul privind constituirea comisiilor mixte care vor face controale în școlile din județ.

Din comisiile respective vor face parte reprezentanți ai Prefecturii, Consiliului Județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Direcției de Sănătate Publică și ai Inspectoratului Școlar Județean.

Florescu a spus că vor fi verificate toate școlile și se va încerca propunerea de soluții pentru rezolvarea problemelor, nu doar o contabilizare a acestora, acolo unde vor fi evidențiate neajunsuri. Reprezentantul guvernului în teritoriu a mai declarat că verificările vor fi încheiate la sfârșitul acesti săptămâni. La finalul controlului va fi întocmit un raport. Documentul va fi trimis și Ministerului Afacerilor Interne. Prefectul susține că toate probemele vor trebui să fie rezolvate, în așa fel încât toți copiii să beneficieze de condiții normale de învățământ.

Situația nu este bună

La nivelul judeţului Gorj, în sistemul de învăţământ judeţean, funcţionează un număr de 109 unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică (8 grădiniţe, 15 colegii, 18 licee, 68 şcoli gimnaziale), o unitate de învăţământ special şi 4 unităţi de învăţământ conexe. Învăţământul particular este reprezentat prin 4 grădiniţe şi 5 şcoli postliceale. Pe lângă unităţile cu personalitate juridică, funcţionează un număr de 479 de structuri. Potrivit unui raport al ISJ Gorj, în 19 școli nu vor fi încheiate până la 12 septembrie lucrările de reabilitare. Este vorba de următoarele unități: Școala Gimnazială nr. 1 Andreești Vladimir, Școala Gimnazială Sf. Nicolae Tg. Jiu, Școala Gimnazială Godinești, Grădinița PP nr. 1 Bumbești-Jiu, Școala Primară „Vasile Cărăbiș“ Câmpofeni Arcani, Colegiul Tehnic „Henri Coandă“ Tg. Jiu (internat), Școala Gimnazială Urechești Drăguțești, Școala Gimnazială Drăguțești, Colegiul Auto „Traian Vuia“ Tg. Jiu (atelier), Liceul Teologic (internat + baza sportivă nerecepționată), Școala Gimnazială „Prof. Nicolae Caranda“ Glogova, Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu“ Tg. Jiu, Școala Gimnazială Stănești, Școala Gimnazială Padeș, Școala Primară Cloșani-Padeș, Școala Gimnazială Budieni Scoarța, Școala Gimnazială „George Uscătescu“ Tg. Cărbunești, Școala Primară Șomănești Telești și Școala Gimnazială Piscuri Plopșoru.

Fără autorizație sanitară

De asemenea, până la această data, șase unități de învățământ din județ nu au autorizație sanitară de funcționare: Școala Primară Stoina (s-a depus dosarul), Școala Gimnazială nr. 1 Andreești Vladimir (se lucrează), Colegiul Tehnic Mătăsari (atelier), Grădinița cu Program Normal Urdari (la finalizarea lucrărilor), Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu“ Tg. Jiu (sala de sport), Grădinița cu Program Normal Pârâu Boia Jupânești (aceeași clădire cu școala primară).

Unitățile de învățământ respective trebuie să își obțină autorizația sanitară de funcționare până pe 10 septembrie. Alte aproape 50 de clădiri în care se desfășoară activități didactice nu dețin autorizație de securitate la incendii din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj.