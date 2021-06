Se colectează deșeurile din golful Cernei

De Ziua Internațională a Dunării, sărbătorită marți, 29 iunie, Ebisu, prima ambarcatiune de colectare a deșeurilor din Europa, 100% electrică, ajunge la Orșova, pentru a colecta deșeurile aflate în zona golfului Cernei, o zonă care din păcate este extrem de cunoscută pentru acumulările excesive de deșeuri care ajung să acopere apele.

Acest eveniment inedit de ecologizare a apelor se desfășoară în cadrul programului “Acționăm pentru Ape!”, inițiat de Act for Tomorrow şi Kaufland, în parteneriat cu Ministerul Mediului – România și Administraţia Naţională Apele Române.

Ora de începere este 8:45 iar locatia este aceasta:

Google MAPS: Indicator introdus https://maps.app.goo.gl/wRDS2sWcRzCeAA5f9

Waze: Use Waze to drive to Str. Valea Cernei: https://waze.com/ul/hsrzytc6nn

Persoanele dornice sa participe ca voluntar se mai pot înscrie pe pagina de facebook Act for Tomorrow.

Ambarcațiunea, denumită Ebisu, după zeul japonez considerat protectorul apelor, este compusă dintr-un motor electric, alimentat cu energie din baterii model Tesla 3. Noutatea constă în încărcarea directă de la panourile solare, care îi conferă independenţă deplină în procesul de colectare a deşeurilor. EBISU poate colecta deşeuri de tip plastic, metal, sticlă, textile, cu o lăţime de până la 80 cm, care sunt sortate și ulterior merg spre reciclare.

Ambarcațiunea a fost proiectată de la zero în România, de Asociația Act for Tomorrow.