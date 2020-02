Mehedinţi: Femeie rănită într-un accident rutier în apropiere de Orşova

Un bărbat de 43 de ani din Orșova in timp ce conducea un autoturism pe DN 56 A din direcția Drobeta Turnu-Severin către Orșova având alte preocupări în timpul mersului a pătruns pe contrasens unde a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un cetățean turc de 39 de ani care a fost proiectat în alt autoturism condus de un bărbat de 57 de ani din Timișoara. In urma impactului a rezultat rănirea unei femei de 54 de ani din Timișoara, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 57 de ani care a fost transportată la spital pentru investigații medicale. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.