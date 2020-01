21 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro, în Mehedinți

Politisti de investigare a criminalitatii economice au facut, duminica dimineata, 21 de perchezitii, in judetele Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si in Capitala, vizand persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor.

Perchezițiile sunt făcute de polițiștii din IPJ Mehedinţi în București și Mehedinţi, Hunedoara, Timiş şi Prahova.

Oamenii legii fac verificări la 21 de adrese ale unor societăţi comerciale, dar şi la sediile unor persoane fizice bănuite că întocmeau acte fictive de reciclare a deşeurilor pentru a deconta bani din Fondul de Mediu.

Potrivit Poliţiei Mehedinţi, din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2018 până în prezent, persoanele bănuite ar fi constituit un grup infracţional care obținea bonificaţii pentru activităţi fictive de reciclare a deşeurilor din plastic, PET şi sticlă.

Astfel, acestea ar fi făcut acte fictive pentru patru societăţi comerciale, consemnând în fals activităţi de colectare, transport şi predare în vederea reciclării deşeurilor, documente pe care care le-ar fi predat unei organizaţii de profil pentru obţinerea de bonificaţii, determinându-i pe reprezentanţii acestor societăţi să se sustragă de la plata taxelor către stat.Prejudiciul depășește 5,5, milioane de euro.