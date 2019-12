Băut şi sub influența substanțelor psihoactive, prins la volan

Polițiștii Biroului Rutier din Drobeta Turnu Severin au depistat în trafic un bărbat de 30 de ani, din municipiu în timp ce conducea un autoturism, pe strada I.C. Brătianu, din localitate după ce a consumat băuturi alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoare de 0,46 mg/l alcool în aerul expirat.

De asemenea în urma testării cu aparatul Drug Test polițișii au stabilit că acesta se află sub influența substanțelor psihoactive.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Județean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin pentru recoltarea de mostre biologice.

S-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa substanțelor psihoactive.