Mehedinti: Doi soti au decedat in locuinta, intoxicati cu fum

Tragedie in Mehedinti. Doua persoane au decedat, in aceasta dimineata, in locuinta lor din localitatea Jiana.

Două persoane (soț și soție) au fost găsite decedate, in locuința lor din localitatea Jiana, judetul Mehedinți, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mehedinti. Ambii soti erau in varsta de 51 de ani.

Din primele informatii, cauza probabilă a decesului celor doi ar fi intoxicație cu fum. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD si unul de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ).