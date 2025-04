A înflorit Poiana Narciselor, monument al naturii de lângă Târgu Jiu

Sunt pelerinaje în fiecare zi la Poiana Narciselor din localitatea componentă Preajba, din Târgu Jiu. În aria protejată de aici și clasificată monument al naturii au înflorit mii de narcise. Poiana Narciselor se întinde pe zeci de hectare.

Zona este deja supravegheată de autorități pentru că este interzisă culegea florilor. An de an, în perioada aprilie – mai mii de persoane merg în Poiana Narciselor pentru a admira florile crescute pe câmp. Este una dintre puținele rezervații naturale de acest fel din țară. La începutul lunii mai, în zonă va fi organizată Sărbătoarea Narciselor. Va fi disponibil iluminat public, iar la platforma cu terase cu mici și bere va fi adusă și apă curentă. Tot acolo vor fi amplasate echipamente de agrement, respectiv tiribombele și altele. Transportul în zonă va fi asigurat de compania municipală Transloc. Tot la Preajba se află și Baza Sportivă de Autocross a municipiului Târgu Jiu, care va găzdui și în acest an o nouă ediție a Cupei la buggy și motocross.

Monument al naturii

Poiana Narciselor este monument al naturii, aflat la 5 kilometri de Târgu Jiu, în localitatea componentă Preajba. În fiecare primăvară şi nu numai este vizitată de zeci de mii de locuitori ai municipiului şi ai judeţului. Aici sunt câmpuri întregi de narcise care oferă un adevărat spectacol pentru iubitorii naturii. Din păcate, aproape toată lumea care trece prin zona Preajba culege flori din zonă. Alţii le culeg pentru a le vinde.

Mai sunt situaţiile în care narcisele nu sunt culese, ci sunt scoase din pământ pentru a fi replantate în altă parte. Toate acestea afectează în mod iremediabil zona declarată monument al naturii. Autoritățile locale le recomandă cetățenilor să nu mai culeagă narcise pentru ca acestea să poată fi admirate de cât mai multă lume. Dacă totuși decid să plece cu flori acasă, atunci să nu le smulgă cu tot cu rădăcină. Din păcate, în Poiana Narciselor sunt abandonate an de an deșeuri și resturi din construcții. Cu toate acestea, amenzile prevăzute de lege sunt foarte mari, mai ales dacă este vorba de zone protejate.

Amenzi uriașe pentru abandonul gunoiului în zone protejate

Legea nr. 54/2012, cunoscută ca Legea Picnicului, reglementează activitățile de recreere în aer liber desfășurate în zone naturale, cu scopul de a proteja mediul. Conform prevederilor în vigoare, persoanele care organizează picnicuri au obligația să folosească doar zone special amenajate și marcate corespunzător. În caz contrar, riscă amenzi cuprinse între 100 și 50.000 de lei, în funcție de fapta constatată.

Este interzisă aruncarea deșeurilor în natură, aprinderea focului în afara spațiilor permise, deteriorarea vegetației sau a infrastructurii din zonele respective. Autoritățile abilitate să aplice sancțiunile sunt Garda Națională de Mediu, Poliția Română și autoritățile locale. Scopul principal al legii este prevenirea poluării, protejarea habitatelor naturale și reducerea riscului de incendii. Respectarea acestor reguli contribuie la menținerea curățeniei și siguranței în zonele de agrement, permițând desfășurarea în condiții civilizate a activităților de relaxare în aer liber.

