Șefii CEO au aprobat un milion de euro pentru pază

Complexul Energetic Oltenia va implementa un serviciu de pază pentru activele sale, având un buget estimat de peste un milion de euro.

Acest proiect va fi finanțat integral din surse proprii ale companiei. Administrația Complexului Energetic Oltenia a pregătit un contract împărțit în mai multe loturi, care vor viza prestarea serviciilor de pază în diverse locații relevante pentru activitățile companiei.

Printre punctele de lucru incluse se numără UMC Jilț și UMC Motru, care sunt unități miniere esențiale în procesul de extragere și livrare a resurselor energetice. De asemenea, vor fi acoperite locații precum Sectorul Husnicioara, unde se realizează activități legate de extragerea și prelucrarea resurselor, și UCIPM, unitatea dedicată gestionării resurselor naturale. Alte locații incluse în acest proiect sunt Sectorul Conservare Închidere Seciuri și UMC Rovinari, care implică măsuri de securitate pentru prevenirea riscurilor și protejarea infrastructurii.

Pază și la rețele de apă

Serviciile de pază vor include protecția căilor de acces, a rețelei de apă, esențială pentru funcționarea unităților, precum și a Stației de tratare Drăgoieni II, care furnizează apă pentru localitatea respectivă. În plus, sediul U.P.R.U.M. Rovinari va beneficia de securitate pentru protejarea activităților administrative ale companiei. Contractul va fi valabil de luna viitoare și va fi valabil până la sfârșitul anului curent.

Implementarea acestor măsuri de securitate are rolul de a asigura continuitatea activităților operaționale și de a răspunde cerințelor de protecție impuse de reglementările legale în vigoare. Complexul Energetic Oltenia alocă an de an 3 – 4 milioane de euro pentru achiziția de servicii de pază și protecția a bunurilor și a persoanelor. Bugetul este unul semnificativ, având în vedere solicitările Ministerului Energiei de a se reduce din cheltuieli. Și în acest an s-a început că alocarea de fonduri pentru pază. Pe de altă parte se are în vedere un program de pază cu personal propriu.

Citește și: CEO caută noi șefi pentru Consiliul de Supraveghere