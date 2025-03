CEO pregătește un nou sezon estival în stațiunea balneoclimaterică Săcelu

Complexul Energetic Oltenia a alocat fonduri pentru a pregăti un nou sezon estival în stațiunea balneoclimaterică de la Săcelu, din județul Gorj.

Aici se află bazinele cu ape minerale și cu nămol. Acestea sunt în administrarea Complexului Energetic Oltenia care an de an alocă fonduri pentru lucrările de reparații și dotare. Bugetul pentru acest an este de câteva zeci de mii de lei și va fi folosit pentru achiziția de produse și echipamente pentru pregătirea zonei de agrement Săcelu.

Vor fi executate lucrări de vopsitorie, reparații la structurile din lemn, toalete și la instalațiile sanitare, cabine și altele. Vor fi achiziționate inclusiv umbreluțe și șezlonguri pentru zona de plajă. În funcție de temperaturi Baza de Tratament de la Săcelu se deschise înspre finalul lunii mai, începutul lunii iunie. În cadrul centrului sunt disponibile an de an 240 de șezlonguri.

Centrul de agrement este administrat însă de către Complexul Energetic Oltenia. Compania din domeniul energetic a achiziționat baza pentru ca salariații să poată să își trateze anumite afecțiuni. Zona este însă cu circuit deschis, însă intrarea se poate face numai cu plata unei taxe. Cu toate că an de an au fost discuții cu privire la acest lucru, Complexul Energetic Oltenia nu a renunțat nici în acest an la perceperea unei taxe de intrare. Anul trecut taxa a fost de 35 de lei pe zi de persoană, iar copiii de până în 7 ani au beneficiat de intrare gratuită.

Afecțiunile tratabile la Săcelu

Bazinele cu apă minerală au valoare terapeutică prin conţinutul bogat în sulf, clor, brom şi iod. Bazinul 1 are o suprafață de 26 m², deşi mic prin suprafaţă, este important prin stratul gros de nămol terapeutic ce se foloseşte la tratarea bolilor reumatismale.

Bazinul 2 are o suprafaţă de 550 m² ; mineralizaţia totală a apei este cuprinsă între 34950-53560 mg/l. Şi la acest bazin este important nămolul terapeutic ce se formează anual.

Bazinul 3, cu o suprafaţă de 800 m², beneficiază de un aport de apă minerală de la un foraj alăturat. Mineralizaţia totală este în jurul valorii de 44520 mg/l.

Bazinul 4, cu suprafaţă de 3000 m² , are adâncimi de 2-2,5 m, mineralizaţie totală de 44500 mg/l. Principalele afecţiuni care pot fi tratate în zona de agrement Săcelu sunt:

afecţiuni ale aparatului locomotor;

afecţiuni neurologice periferice;

afecţiuni ale sistemului nervos central;

afecţiuni ale aparatului respirator;

afecţiuni digestive, hepato-biliare şi renale.

Scoasă la vânzare la finalul anului 2022

Este de amintit că șefii Complexului Energetic Oltenia au încercat să vândă activele de la Săcelu, la finalul anului 2022. Au fost scoase la vânzare următoarele bunuri:

Teren aferent imobilului „Bază de tratament”, în suprafață de 3.253,92 mp;

Teren aferent activului „Plajă împreună cu bazinele de apă minerală”, în suprafață de 10.147,00 mp;

Teren aferent activului „Centrală termică, spălătorie și parcare”, în suprafață de 1.772,90 mp și aferent fostului activ „Vila 3 și Vila 6”, în suprafață de 416,78 mp;

Teren aferent imobilului „Bloc de garsoniere”, în suprafață de 1.552,21 mp;

Teren aferent imobilului „Cantină Restaurant”, în suprafață de 561,00 mp.

Au fost declanșate procedurile, însă la un moment dat s-a constatat că că există neconformită din punct de vedere cadastral. Astfel, a rămas în prezent la vânzare numai „Cantina Restaurant” din cadrul CRPFM Săcelu, activ compus din teren în suprafată de 561 mp împreună cu construcțiile amplasate pe acesta, precum și dotările aferente, aflate în patrimoniul CE Oltenia, la prețul de ofertă de 2.090.800,00 lei, fără TVA. Licitația pentru cantină va avea loc luna viitoare.

