Parcul Industrial Gorj vinde energie mai ieftin decât Hidroelectrica

Parcul Industrial Gorj, singurul de acest tip din județ, a implementat un proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile, reducând semnificativ costurile pentru agenții economici care își desfășoară activitatea în incintă.

Administrația societății care gestionează parcul industrial, ce se întinde pe o suprafață de 18 hectare, a decis să instaleze panouri fotovoltaice pe halele de producție. În acest scop, au fost obținute fonduri pentru un parc fotovoltaic format din 943 de panouri, având o putere instalată de 375 de kilowați. Sistemul ocupă o suprafață totală de 3.339 de metri pătrați și asigură o producție zilnică de aproximativ 1,3 megawați.

Anterior implementării acestui sistem de producție a energiei electrice, agenții economici din incinta parcului achitau un tarif de 1,3 lei per kilowat. În prezent, tariful a fost redus la 87 de bani per kilowat, întrucât au fost eliminate taxele de injecție în rețea și alte costuri asociate utilizării sistemului național de transport al energiei electrice. Totodată, administrația Parcului Industrial Gorj, reprezentată de directorul Eftemie Popescu, a anunțat că urmează să fie achiziționate și capacități de stocare a energiei produse. În contextul pieței energetice, Hidroelectrica a majorat prețul energiei electrice la 1 leu per kilowat începând cu 1 aprilie, ceea ce plasează tariful practicat în cadrul Parcului Industrial Gorj sub această valoare.

23 de companii beneficiază de curent electric ieftin

În cadrul parcului funcționează în prezent 23 de companii, care însumează un total de 560 de angajați. Parcul Industrial Gorj se află în subordinea Consiliului Județean Gorj și a fost constituit ca urmare a cadrului legislativ adoptat în 2003 privind dezvoltarea parcurilor industriale. Astfel, o suprafață totală de 186.200 de metri pătrați de teren și 38.000 de metri pătrați de clădiri, anterior aflate în patrimoniul Companiei Naționale Romarm și administrate de U.M. Sadu II, au fost transferate în domeniul privat al județului Gorj.

Ulterior, a fost înființată societatea comercială S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu, responsabilă de administrarea acestuia. Parcul Industrial Gorj este amplasat pe teritoriul orașului Bumbești-Jiu, în zona de sud-est a localității. Activitățile acceptate în incinta acestuia includ prelucrări mecanice, producție în diverse domenii, industria ușoară, prelucrarea lemnului, servicii industriale, manipulare și depozitare, cercetare și producție tehnologică avansată, precum și alte activități auxiliare. În prezent, trei investitori au în pregătire proiecte destinate Parcului Industrial Gorj, cu o valoare cumulată de 14 milioane de euro. Finanțarea acestora provine din Fondul pentru Tranziție Justă, însă sumele nu au fost încă accesate de către investitori.

