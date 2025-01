Unul dintre câinii preluați din locuința tinerei decedate la Târgu Jiu a murit. Al doilea refuză hrana

Vești triste în ceea ce îi privește pe cei doi câini preluați din locuința din Târgu Jiu, unde o femeie de 34 de ani a fost găsită decedată.

Din păcate, unul dintre câini a decedat, fiind foarte bătrân și bolnav. În ciuda eforturilor depuse de medicul veterinar, nu s-a mai putut face nimic. I-a cedat inima. A suferit, cel mai probabil, după șocul pierderii stăpânei.

„Cel de-al doilea câine este foarte slăbit și refuză hrana. Este alimentat prin perfuzii. Pare, de asemenea, că are o suferință în urma pierderii stăpânei. Este monitorizat în permanență și beneficiază de asistență de specialitate.

Animalele se atașează foarte mult de persoanele care le îngrijesc și suferă foarte mult când le pierd. Și invers. Noi am intervenit imediat ce am fost solicitați. Facem tot ce depinde de noi în astfel de cazuri.”, a declarat Luis Popa, șeful Serviciului pentru Protecția Animalelor Gorj.

Citeşte şi: Bild: Român înjunghiat în Germania