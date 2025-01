Cele mai mari cariere din CEO riscă să rămână fără jumătate dintre angajați

Două dintre cele mai mari cariere miniere din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Cariera Minieră Roșia și Cariera Minieră Roșiuța, se confruntă cu dificultăți semnificative legate de gestionarea personalului.

Cele două subunități, care fac parte din bazine miniere distincte, sunt afectate de o serie de probleme ce derivă în principal din politica actuală de resurse umane. Conform declarațiilor lui Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, cea mai mare provocare în prezent este legată de natura angajărilor realizate în ultimii ani. În intervalul de aproximativ 2–3 ani, un număr considerabil de salariați ai acestor cariere au ieșit la pensie, reducând semnificativ forța de muncă stabilă. În locul acestora, noile angajări au fost realizate preponderent pe bază de contracte pe perioadă determinată, ceea ce a dus la o instabilitate crescută în structura forței de muncă.

În prezent, peste 40% dintre angajații carierelor miniere Roșia și Roșiuța lucrează în baza unor contracte de muncă temporare. Potrivit estimărilor oferite de liderul sindical, acest procent este în creștere, iar, în viitorul apropiat, se anticipează că aproximativ jumătate din personalul acestor subunități va fi format din angajați încadrați pe perioadă determinată. Această situație afectează stabilitatea și continuitatea operațiunilor miniere, creând riscuri semnificative pentru buna desfășurare a activităților. Problema este amplificată de faptul că muncitorii angajați pe durată determinată au, în general, un grad mai scăzut de experiență și calificare comparativ cu cei care au fost încadrați permanent în trecut. Această tendință poate avea implicații pe termen lung asupra eficienței și siguranței activităților miniere, în contextul în care carierele Roșia și Roșiuța joacă un rol esențial în cadrul Complexului Energetic Oltenia.

Activitatea ar putea fi blocată

Pe lângă aspectele legate de personal, situația actuală pune presiune asupra conducerii unităților miniere și a sindicatelor, care sunt nevoite să identifice soluții pentru a asigura un echilibru între necesitatea de a menține un număr suficient de angajați calificați și constrângerile bugetare. Această realitate subliniază importanța unei strategii de resurse umane bine gândite, care să sprijine atât stabilitatea organizațională, cât și performanța operațională pe termen lung. În concluzie, situația celor două cariere miniere reflectă o problemă mai amplă ce afectează sectorul energetic și minier din România, fiind necesare măsuri urgente pentru a preveni efectele negative asupra activităților și pentru a susține funcționarea optimă a acestor unități strategice.

„Situația este destul de gravă, dacă ne gândim că 40% din angajații celor mai mari cariere din Complexul Energetic Oltenia sunt încadrați pe perioadă determinată. Cele două sunt Roșia și Roșiuța. Ce te faci când în orice moment li se pot întrerupe contractele. Cum mai funcționează principalele unități care livrează cărbune către termocentrale?”, a declarat Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie.

Semnal de alarmă tras de sindicatele din CEO

Sindicatele din cadrul Complexului Energetic Oltenia trag un semnal de alarmă cu privire la activitatea companiei energetice în acest an, sub efectul Ordonanței austerității. Una din măsurile luate de către Guvern în acest an este de a interzice angajările în sectorul bugetar și implicit la companiile deținute de stat.

Este cunoscut faptul că la Complexul Energetic Oltenia sunt 1.800 de salariați care au contracte pe perioadă determinată. Acestea expiră pe 31 martie. În ultimii ani, contractele au fost prelungite anual sau din 6 în 6 luni. Având în vedere prevederea din Ordonanța „Trenuleț”, nu se știe cum vor mai putea fi prelungite cele 1.800 de contracte. Cert este că, în cazul în care vor pleca angajații respectivi, Complexul Energetic Oltenia va putea cu greu să își mai deruleze actuvitatea.

