Tineri din Telești ajută un copil din satul Buduhala

Un grup de tineri din Telești au colindat cu „Plugusorul” pentru a ajuta un copil bolnav. Tradiția a început acum patru ani și tinerii donează la cazuri umanitare banii strânși.

Această inițiativă a fost un succes și a continuat și în anii următori, devenind o tradiție locală. Tradiția „Plugusorului” a devenit un simbol al solidarității și al bunătății în comuna Telești. Plugul, tras de cal, este purtat de flăcăi frumoși în straie populare, iar acest obicei este așteptat cu emoție și bucurie nu doar de localnicii din Telești, ci și de cei din satele învecinate. Colindătorii sunt întâmpinați cu căldură și generozitate de către toți cei care sunt dornici să susțină aceste demersuri umanitare.

Începând din anul trecut, tinerii din Telești au hotărât ca toți banii strânși să fie donați unui copil din comuna Telești, care are nevoie urgentă de ajutor. Anul acesta, decizia a fost luată pentru un băiat din satul Buduhala, comuna Telești, care se confruntă cu o boală gravă și are autism. În plus, în urmă cu două săptămâni, băiatul a suferit o pierdere imensă, tatăl său decedând, iar acum este în grija mamei, care nu poate lucra și se ocupă cu devotament de el.

Donații pentru acest caz umanitar

Un grup de 9 tineri din satul Telești a mers pe 31 decembrie 2024 cu „Plugușorul” prin întreaga localitate, colectând donații pentru acest caz umanitar. Grație generozității locuitorilor din Telești și a celor care au auzit despre acțiunea tinerilor, s-au strâns 13.900 de lei.

Pe paginile de Facebook ale celor din Telești au curs astăzi numai cuvinte de lauda la adresa tinerilor. “Suntem foarte mândri că am reușit să contribuim la o cauză atât de importantă. Ne bucurăm că, în fiecare an, mai mulți oameni se alătură acestui demers. Împreună, putem face o diferență în viețile celor care au cu adevărat nevoie”, a declarat unul dintre tineri.

„Este o tradiție care ne umple inimile de bucurie, pentru că știm că fiecare pas pe care îl facem la colindat are un scop nobil. În fiecare an, oamenii din sat ne susțin și ne încurajează să continuăm această acțiune, iar asta ne motivează și mai mult să aducem un strop de speranță în viețile celor care au nevoie de ajutor”.

Banii vor fi dați astăzi

Toți banii strânși au fost astăzi deja duși mamei băiatului din Buduhala ca să primească tratamentele necesare pentru boala sa. Bănuții sunt bine veniți si să-i sprijine familia în aceste momente dificile.

Acțiunea tinerilor din Telești subliniază puterea solidarității și importanța sprijinirii celor aflați în dificultate, mai ales în comunitățile mici, unde fiecare gest de ajutor contează.

Tradiția Plugușorului din Telești nu doar că păstrează vii obiceiurile străvechi ale comunității, dar devine și un exemplu de cum tradițiile pot aduce un impact pozitiv în viețile celor care au nevoie de ajutor. „Prin fiecare gest de bunătate, demonstrăm că suntem o comunitate unită și că, împreună, putem face o diferență reală”.

Acest demers continuă să fie un simbol al solidarității și al speranței, iar tinerii din Telești sunt hotărâți să păstreze vie tradiția și să aducă, în fiecare an, un zâmbet pe fețele celor care au nevoie de sprijin.

