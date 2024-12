Gorj: Preot la colindat, alături de copii

Parohia Tămășești, comuna Bălești, sub îndrumarea Preotului Paroh Toni Mateescu, continuă să fie un exemplu de implicare și consolidare a tradițiilor autentice în comunitatea locală.

În urmă cu câțiva ani, părintele a venit cu un obicei cu adevărat special: înainte de Crăciun, copiii satului sunt adunați pentru a merge la colindat. Inițial, acest obicei implica un grup mic de copii, care vizitau doar câteva familii mai înstărite.

Astăzi, tradiția s-a transformat într-un eveniment de mare amploare, aducând împreună între 30 și 40 de copii. Aceștia merg din casă în casă pentru a răspândi vestea nașterii Mântuitorului și a aduce bucurie în sufletele tuturor sătenilor.

Colindele lor sunt așteptate cu emoție de întreaga comunitate, iar dorința de a primi aceste urări de bine a crescut de la an la an.

Acest model de bune practici adus la Parohia Tămășești nu doar că păstrează tradițiile vie, dar contribuie la întărirea legăturilor între membrii comunității. De asemenea, este o modalitate prin care tineretul este învățat să aprecieze și să îmbrace în inima lor valorile autentice ale credinței și ale sărbătorilor.

Cu fiecare an ce trece, numărul celor care participă la acest frumos obicei crește, iar impactul asupra comunității devine tot mai semnificativ.

