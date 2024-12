CEO vinde tot: scoate 5 active la vânzare în 2025

Complexul Energetic Oltenia(CEO) va începe anul viitor în forță și va scoate la vânzare nu mai puțin de 5 active mari.

Cel mai important dintre acestea este sucursala electrocentrale de la Chișcani, de la Brăila. În ciuda faptului că termocentrala de la Chișcani a beneficiat de o modernizare a grupurilor pe gaze, nevoia sa de a fi conectată la rețeaua energetică rămâne neîndeplinită, ceea ce sugerează o posibilă ineficiență administrativă sau chiar o lipsă de interes în exploatarea sa.

Complexul Energetic Oltenia a evaluat în 2022 sucursala de la Brăila în vederea scoaterii la vânzare, însă demersul a fost abandonat, din cauza unor probleme juridice. Sucursala de la Brăila a fost preluată de Complexul Energetic Oltenia în anul 2013, în contul unor creanțe pe care le avea de recuperat de la Electrocentrale Grup SA.

Creanțele au fost de 30 de milioane de lei, iar Complexul Energetic Oltenia a mai și achitat o sumă de bani în plus, respectiv un rest de plată peste creanța de 30 de milioane de lei. Ani de zile, grupurile pe gaze naturale de la Chișcani nu au adus nicun fel de beneficii companiei. Din contra, au fost cheltuite milioane de lei an de an cu salariile și cu alte. Anul viitor va fi scoasă din nou la vânzare, conform unui document al acționarilor companiei.

Alte patru bunuri vor fi scoase la vânzare

Conform administrației companiei, alte patru active vor fi scoase la vânzare la începutul anului viitor. Acestea sunt: Hotelul Maiami din Târgu Jiu, Cantina de la Săcelu, Cantina de la Termocentrala Ișalnița și blocul de la Termocentrala Turceni. Cel mai valoros hotel al Complexului Energetic Oltenia (CEO) a fost evaluat la 3 milioane de euro și va fi scos la vânzare, cel mai probabil în primăvara anului viitor.

Complexul Energetic Oltenia deține Hotelul „Maiami” la Târgu Jiu, pe Calea Eroilor. Este catalogat ca fiind de 3 stele, are 30 de camera de două locuri şi un apartament cu 4 locuri. În total, sunt disponibile 64 de camere dotate cu aer condiţionat, baie, internet, telefon şi minibar. Unitatea mai deţine o sală de protocol şi un restaurant de 80 de locuri. Hotelul are o suprafaţă totală construită plus anexe de 500 de metri pătraţi şi un teren de 1.733 de metri pătraţi. Este amplasat pe Calea Eroilor, în cea mai bună zonă din Târgu Jiu.

Alte trei active din Gorj și Dolj

Complexul Energetic Oltenia mai deține o unitate de cazare la Turceni. „Hotelul Turceni este o soluție ideală de cazare atât pentru turiști, cât și pentru personalul companiilor care desfășoară activități pe platforma industrială Turceni, cu domiciliul în afara localității.

Hotelul pune la dispoziție 16 camere duble și 16 camere single, camerele duble fiind utilate cu aer condiționat. Toate camerele sunt dotate cu mobilier adecvat, televizor și baie proprie. Unitatea de cazare a fost amenajată în trecut pentru delegațiile care veneau la Termocentrala Turceni și pentru salariați.

S-a încercat și cazarea de turiști, dar turismul nu intră în obiectul principal de activitate al CEO. Colosul energetic nu numai că își vinde hotelurile, dar va separa până în 2026 carierele miniere și grupurile pe cărbune în cadrul unei Filiale pe lignit. Nu în ultimul rând, va fi scoasă la vânzare cantina de 600 de locuri de la Sucusala Electrocentrale de la Ișalnița.

Activele au fost evaluate acum 2 ani

Complexul Energetic Oltenia a evaluat acum 2 ani activele respective:

„Cantina Restaurant” din cadrul CRPFM Sácelu, activ compus din teren în suprafată de 561 mp împreună cu construcțiile amplasate pe acesta, precum și dotările aferente, aflat în patrimoniul CE Oltenia, la prețul de ofertă de 2.090.800,00 lei, fără TVA;

„Hostel Maiami” din cadrul Sediului Executiv, activ compus din teren în suprafață de 1733 mp împreună cu construcțiile amplasate pe acesta, precum și dotările aferente, aflat în patrimoniul CE Oltenia, la prețul de ofertă de 14.484.000,00 lei, fără TVA;

„Cantina de 600 locuri” din cadrul Sucursalei Electrocentrale lșalnita, activ compus din teren în suprafață de 515 mp împreună cu construcțiile amplasate pe acesta, aflat în patrimoniul CE Oltenia, la prețul de ofertă de 2.316.000,00 lei, fără TVA;

„Bloc P13 (Casă de oaspeți)” din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni, activ compus din teren în suprafață de 524 mp împreună cu construcțiile amplasate pe acesta, precum și dotările aferente, aflat în patrimoniul CE Oltenia, la prețul de ofertă de 6.653.000,00 lei, fără TVA.

Citește și: CEO anunță că nu au fost înregistrate pagube în urma tasării de teren de la Cariera Roșia