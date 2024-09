Masă sănătoasă pentru mii de elevi din Gorj

Elevii comunei Turburea vor beneficia de alimente din noul an școlar. Se are în vedere implementarea programului de masă sănătoasă la unitățile de învățământ de pe raza comunei.

Primăria Turburea va implementa programul respectiv și le va acorda o masă pe zi copiilor care vin la ore. Masa va fi acordată la ora 10,30 în pauza principală de la școală. Tot primăria va solicita fondurile necesare de la Consiliul Județean pentru a organiza în regim propriu furnizarea laptelui, cornurilor și a merelor pentru elevi. Programul ar trebui să se deruleze în sistem centralizat. Cu toate acestea, primarul din Turburea, Ion Bârcă, a precizat că va solicita fondurile destinate comunei pentru a derula de la nivel local programul „Lapte, corn și măr”.

„Pentru noi a fost un pas înainte de când am oferit mâncare la școală. Este o masă sănătoasă și toți copiii vor beneficia de ea. Vom duce mâncarea la școală să fie servită în sălile de clasă. Din păcate, ne-am fi dorit ca masa să poată fi servită la cantină, dar nu am ajuns la un consens. Am fi adus copiii la cantină cu ajutorul microbuzelor de transport al elevilor. Dar nu se dorește acest lucru. Poate pe viitor. Era mai bine ca toți elevii să mănânce la cantină și nu prin sălile de clasă”, a declarat Ion Bârcă, primarul din Turburea.

Masă sănătătoasă în 18 școli

Un număr de 18 școli din Gorj au fost înscrise în Programul Național „Masă sănătoasă”. Programul se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și implică acordarea cu titlu gratuit, zilnic, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

Lista celor 18 școli este următoarea: 1.Liceul Tehnologic Baia de Fier; 2. Liceul Tehnologic Turburea; 3.Liceul Tehnologic Tismana; 4.Școala Gimnazială „Voievod Litovoi” Târgu Jiu; 5.Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu; 6.Școala Gimnazială 3 Rovinari; 7.Școala Gimnazială Bumbești Pițic; 8.Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani; 9.Școala Gimnazială Scoarța; 10.Școala Gimnazială 1 Polovragi; 11.Școala Gimnazială Țânțăreni; 12.Școala Gimnazială 1 Văgiulești; 13.Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia; 14.Școala Gimnazială Crasna; 15.Școala Gimnazială Târgu-Logrești; 16.Școala Gimnazială Telești; 17.Școala Gimnazială Dănciulești; 18.Școala Gimnazială Berlești, Lihulești.

Masă caldă și la Godinești

De asemenea, toți elevii din comuna Godinești vor beneficia din noul an școlar de servicii de masa caldă. Autoritățile locale au la dispoziție suma de 130.000 de lei pentru achiziția alimentelor pentru elevii care învață la unitățile de învățământ din localitate. În fiecare zi, copiii vor beneficia de o masă caldă sau de un pachet alimentar care să respecte prevederile legale cu privire la numărul de calorii și calitate. Masa caldă va fi oferită în fiecare zi elevilor, timp de cinci zile pe săptămână. În momentul de față se caută un furnizor al pachetului alimentar pentru elevii din comuna Godinești.

