Un fost sindicalist așteaptă de 2 ani răspuns la o cerere depusă la CEO

Un fost sindicalist așteaptă de 2 ani o adeverință în urma unei cereri pe care a depus-o la Complexul Energetic Oltenia.

Doru Crăete, fost angajat la Sucursala Electrocentrale Rovinari și lider de sindicat, s-a pensionat de la termocentrală după peste 3 decenii de activitate neîntreruptă la sucursala respectivă. La pensionarea în baza Legii 197 nu a fost mulțumit de cuantumul pensiei. A depus o cerere pentru a primi o adeverință cu vechimea și toate datele necesare pentru instanța de judecată. Nici până în prezent nu a primit răspunsul și adeverința la solicitare. S-a interesat recent la sediul companiei energetice și a primit garanția că până în septembrie totul se va rezolva.

Se termină procesul și nu mai vine adeverința

Doru Crăete, în prezent membru al Asociației pensionarilor din minerit și energie Gorj, se teme că se va termina procesul și nu va mai intra în posesia adeverinței de la Complexul Energetic Oltenia. „Am depus pe 21 martie 2022 o solicitare pentru condițiile deosebite.

Aveam nevoie la dosarul de la instanță. Am fost și am întrebat ce se mai întâmplă cu solicitarea mea. Mi-au spus recent să am încredere că până în septembrie se rezolvă. Nici nu știu dacă e de plâns sau de râs. Adică după doi ani de așteptare se rezolvă în câteva săptămâni. Au spus că sunt foarte multe solicitări și așa mai departe. Dar și cei care au primit adeverințe sunt neconforme pentru că CEO a scos o rubrică din adeverința tip. Explicația a fost că s-au pierdut statele de plată și nu se mai știe ce s-a plătit cum s-a încadrat fiecare salariat.

La Rovinari ar fi fost și o inundație și a luat apă arhiva…Pe 10 septembrie am proces la Tribunalul Gorj. Este a 3-a înfățișare. Sper să am adeverința de la CEO cerută acum 2 ani. Iar la instanță sper să fie o decizie bună, așa cum s-a întâmplat la foștii colegi de la Hunedoara sau de la Iași”, a declarat Doru Crăete, fost angajat al Complexului Energetic Oltenia și actual membru al Asociației pensionarilor din minerit și energie. La nivelul CEo au fost depuse mii de cereri pentru eliberarea de adeverințe.

